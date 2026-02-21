MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαλκιδική: Χειροπέδες σε δύο νεαρούς που είχαν στην κατοχή τους συσκευασίες με κάνναβη

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι σε περιοχή του δήμου Σιθωνίας στην Χαλκιδική, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, δύο νεαροί ηλικίας 21 και 24 ετών αντίστοιχα, καθώς εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε όχημα και από την κατοχή τους κατασχέθηκαν 3 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 3,68 γραμμαρίων και 2 κινητά τηλέφωνα.

Από την οικία του ενός εκ των 2 ανδρών κατασχέθηκαν 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 64 γραμμαρίων, 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ.

Επίσης κατασχέθηκε και το παραπάνω όχημα, ιδιοκτησίας του.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο ίδιος άνδρας πριν λίγες ημέρες, προμήθευσε με ακατέργαστη κάνναβη έναν 19χρονο νεαρό άνδρα, από την οικία του οποίου σε άλλη περιοχή της Χαλκιδικής κατασχέθηκε μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ.

Ελληνική Αστυνομία Ναρκωτικά Χαλκιδική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Σύλληψη διακινητή στον Έβρο – Μετέφερε επτά μη νόμιμους μετανάστες

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 6 ώρες πριν

Την Κυριακή το ετήσιο μνημόσυνο του Μανώλη Λιδάκη

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Κώστας Δόξας: Με κράτησε η ιδιότητά μου ως μπαμπάς – Δεν με οδήγησε σε επαγγελματική πτώση, ήταν γκρεμός

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

“Ζήστε το παρόν, ερωτευτείτε, να διαλέγετε τους φίλους σας, να είστε αξιοπρεπείς”: Ραγίζει καρδιές το μετά θάνατον μήνυμα του Έρικ Ντέιν

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Προειδοποιεί ο Μερτς: Δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά δεν είμαστε πλέον και σε ειρήνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 14 ώρες πριν

Πρόστιμο 350 ευρώ σε όσους έχουν αυτές τις πινακίδες στο αυτοκίνητο – Για ποιον λόγο