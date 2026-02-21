Χαλκιδική: Χειροπέδες σε δύο νεαρούς που είχαν στην κατοχή τους συσκευασίες με κάνναβη

Συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι σε περιοχή του δήμου Σιθωνίας στην Χαλκιδική, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, δύο νεαροί ηλικίας 21 και 24 ετών αντίστοιχα, καθώς εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε όχημα και από την κατοχή τους κατασχέθηκαν 3 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 3,68 γραμμαρίων και 2 κινητά τηλέφωνα.

Από την οικία του ενός εκ των 2 ανδρών κατασχέθηκαν 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 64 γραμμαρίων, 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ.

Επίσης κατασχέθηκε και το παραπάνω όχημα, ιδιοκτησίας του.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο ίδιος άνδρας πριν λίγες ημέρες, προμήθευσε με ακατέργαστη κάνναβη έναν 19χρονο νεαρό άνδρα, από την οικία του οποίου σε άλλη περιοχή της Χαλκιδικής κατασχέθηκε μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ.