MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ασθενοφόρο στο Ηράκλειο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης στο Ηράκλειο, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ασθενοφόρο στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cretalive.gr, το ασθενοφόρο κατευθυνόταν σε περιστατικό μετά από κλήση που είχε λάβει όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο, χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν τραυματισμοί.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες για το περιστατικό που κατευθυνόταν το ασθενοφόρο, κινητοποιήθηκε άλλο όχημα του ΕΚΑΒ από διαφορετικό σταθμό.

Ηράκλειο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Εκρέμ Ιμάμογλου: Από 15 έως 20 έτη κάθειρξης ζητεί η εισαγγελία Κωνσταντινούπολη για “πολιτική κατασκοπεία”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Φλωρίδης για συνταγματική αναθεώρηση: Το άρθρο 86 “σίγουρα δεν θα παραμείνει ως έχει”

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ- Παντελής” απόψε στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

“Δεμένα” τα πλοία σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Κυλλήνη λόγω ισχυρών ανέμων

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Εργασίες καθαρισμού και σήμερα στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Κένι: Παίζουμε για τα παιδιά που δεν είναι πια μαζί μας