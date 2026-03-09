Αττική: Φωτιά σε διαμέρισμα στον Ταύρο – Στο νοσοκομείο ένας άνδρας
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Φωτιά ξέσπασε στις 04:35 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα του 4ου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Μαραθώνος, στον Ταύρο Αττικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από το κτίριο απομακρύνθηκαν άμεσα δύο άτομα, ενώ ένας 50χρονος μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.
Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να ολοκληρώσουν την επιχείρηση κατάσβεσης.
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Ταύρο Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 9, 2026