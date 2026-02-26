MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αθήνα: Νεκρός 69χρονος μετά από παράσυρση στη λεωφόρο Ποσειδώνος

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 69χρονο άνδρα σημειώθηκε περίπου μία ώρα πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (25/2) στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Ελληνικού. Το όχημα που ενεπλάκη οδηγούσε 20χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ΙΧ που κινούνταν επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα και στο ύψος της οδού Ζήτα, παρέσυρε τον 69χρονο πεζό, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού.

Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διενεργείται έρευνα από την Αστυνομία, προκειμένου να διαπιστωθούν οι λεπτομέρειες της παράσυρσης.

Αθήνα Παράσυρση Τροχαίο δυστύχημα

