Αθήνα: Ένας νεκρός μετά από καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Λένορμαν

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Πέμπτης στον Κολωνό, επί της λεωφόρου Λένορμαν, όταν το όχημά του προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο όχημα.

Σύμφωνα με το protothema.gr, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 19:20 επί της Λένορμαν 270, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού.

Τέσσερα ΙΧ περίμεναν σε φωτεινό σηματοδότη όταν ένα πέμπτο όχημα προσέκρουσε στο τελευταίο , με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του πέμπτου οχήματος.