Αθήνα: Εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε νυχτερινό μαγαζί στο Μπουρνάζι

Αυτοσχέδιο εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σήμερα τα ξημερώματα έξω από γνωστό νυχτερινό κέντρο στο Μπουρνάζι.

Σύμφωνα με το protothema.gr, από την έκρηξη σημειώθηκαν μικρής έκτασης ζημιές στην είσοδο και στην τοιχοποιία της επιχείρησης, ενώ το περιστατικό έγινε αντιληπτό στις 8 το πρωί όταν πήγε στην επιχείρησή του ο ιδιοκτήτης, ο οποίος στη συνέχεια είδε από τις κάμερες ασφαλείας τι είχε συμβεί και κάλεσε την Αστυνομία.

Κατά πληροφορίες, για το περιστατικό κανείς εκ των κατοίκων της περιοχής δεν αντιλήφθηκε κάτι σχετικό.