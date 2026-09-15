Ασταμάτητες οι ροές μεταναστών νότια της Γαύδου: Μία ακόμα λέμβος με 74 άτομα – Ανησυχία στους λιμενικούς

Νέο περιστατικό εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών στα νότια της Γαύδου, μέσα σε λίγες ώρες, κινητοποιεί εκ νέου τις λιμενικές αρχές, καθώς λέμβος μεταφέρεται στην Παλαιόχωρα Χανίων.

Σύμφωνα με το ertnews, μετά την πρωινή διάσωση με τους 46 αλλοδαπούς που εντοπίστηκαν εν πλω, λίγες ώρες αργότερα νέα λέμβος με 74 άτομα εντοπίστηκε από φορτηγό πλοίο στα 37,5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Οι αλλοδαποί μετεπιβιβάστηκαν σε σκάφος της δύναμης FRONTEX και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, με έντονο ανατολικό άνεμο που ξεπερνάει τα 4 μποφόρ. Από εκεί και αυτοί θα μεταφερθούν στο πρώην εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς Χανίων, όπου θα καταγράφει πάνω από 240 άτομα.

Ανησυχία και καταγγελίες από τους λιμενικούς

Στο μεταξύ, την ανησυχία τους για την αυξανόμενη μεταναστευτική ροή εκφράζουν μέσα από ανακοίνωσή τους οι λιμενικοί υπάλληλοι Δυτικής Κρήτης, ενώ παράλληλα καταγγέλλουν ανισόρροπη διαχείριση του μεταναστευτικού στο νησί.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, δεν μπορεί η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών να μετατρέπεται σε υπόθεση ενός νομού, καθώς όπως υπογραμμίζεται, “εκατοντάδες ΠΕΠ από την Ανατολική Κρήτη μεταφέρονται με λεωφορεία στα Χανιά, με αποτέλεσμα το προσωπικό των υπηρεσιών μας να καλείται πλέον να διαχειριστεί, πέραν των περιστατικών που αφορούν τον Νομό Χανίων, και περιστατικά που προέρχονται από άλλους Νομούς“.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Λιμενικών Υπαλλήλων δυτικής Κρήτης:

«Η διαχείριση των ΠΕΠ στην Κρήτη δεν μπορεί να μετατρέπεται σε υπόθεση ενός Νομού

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται μία ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η διαχείριση των παράτυπα εισερχομένων προσώπων (ΠΕΠ) στην Κρήτη, με τη μεταφορά εκατοντάδων ατόμων από άλλους νομούς προς τον προσωρινό χώρο φύλαξης στην Αγυιά Χανίων.

Ως Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης θεωρούμε απαραίτητο να επισημάνουμε ότι η διαχείριση ενός τόσο σοβαρού και σύνθετου ζητήματος οφείλει να πραγματοποιείται με βάση το ισχύον θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο, με σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων και, κυρίως, με ισόρροπη κατανομή του βάρους μεταξύ των περιοχών της Κρήτης.

Μέχρι πρόσφατα, κάθε Νομός αντιμετώπιζε τα περιστατικά που λάμβαναν χώρα εντός των διοικητικών του ορίων, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να επωμίζονται, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες και τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα, το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών.

Ο Νομός Χανίων, από την έναρξη της έξαρσης του μεταναστευτικού ζητήματος στην Κρήτη, έχει σηκώσει ένα δυσανάλογα μεγάλο μέρος του βάρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και σε περιόδους κατά τις οποίες ο προσωρινός χώρος φύλαξης στην Αγυιά φιλοξενούσε περίπου 1.200 άτομα, δημιουργώντας για ημέρες μία ιδιαίτερα δύσκολη, έκρυθμη και επισφαλή κατάσταση για το προσωπικό, ουδέποτε τέθηκε ως λύση η μεταφορά ΠΕΠ σε άλλον Νομό της Κρήτης για την αποσυμφόρηση της δομής και την προστασία των συναδέλφων μας.

Σήμερα, όμως, φαίνεται να διαμορφώνεται μία διαφορετική πρακτική.

Με επίκληση της μη ύπαρξης κατάλληλων χώρων, της αδυναμίας διαχείρισης ή άλλων αντικειμενικών δυσκολιών, ο προσωρινός χώρος φύλαξης στην Αγυιά τείνει να μετατραπεί από λύση έκτακτης ανάγκης σε μόνιμο μηχανισμό υποδοχής και διαχείρισης περιστατικών που αφορούν ολόκληρη την Κρήτη.

Ήδη, εκατοντάδες ΠΕΠ από την Ανατολική Κρήτη μεταφέρονται με λεωφορεία στα Χανιά, με αποτέλεσμα το προσωπικό των υπηρεσιών μας να καλείται πλέον να διαχειριστεί, πέραν των περιστατικών που αφορούν τον Νομό Χανίων, και περιστατικά που προέρχονται από άλλους Νομούς.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει εύλογη και έντονη δυσαρέσκεια στους συναδέλφους μας, οι οποίοι καλούνται να ανταποκριθούν σε μία ολοένα αυξανόμενη επιχειρησιακή επιβάρυνση, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει η αντίστοιχη ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα.

Και όλα αυτά σε μία περιοχή η οποία έχει ήδη αποδείξει στην πράξη ότι «βάζει πλάτη» στη διαχείριση του μεταναστευτικού, πολλές φορές κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες.

Εάν κάποιοι θεωρούν ότι η λύση στο πρόβλημα είναι η μεταφορά του βάρους από τον έναν Νομό στον άλλον, τότε οφείλουμε να τους καταστήσουμε σαφές ότι η Ένωσή μας και το προσωπικό της Δυτικής Κρήτης δεν πρόκειται να αποδεχθούν μία τέτοια λογική. Δεν είναι δυνατόν η αδυναμία διαχείρισης ενός προβλήματος σε μία περιοχή να μετατρέπεται αυτομάτως σε πρόσθετη επιβάρυνση μιας άλλης.

Δεν είναι δυνατόν ένας προσωρινός χώρος που δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών να μετατρέπεται σταδιακά σε λύση για ολόκληρη την Κρήτη, χωρίς τον αντίστοιχο σχεδιασμό, τις αναγκαίες υποδομές και, κυρίως, χωρίς την απαιτούμενη στελέχωση των υπηρεσιών που καλούνται να σηκώσουν το βάρος.

Ως Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης δηλώνουμε ξεκάθαρα:

Δεν αποδεχόμαστε τη δημιουργία μίας νέας πραγματικότητας, σύμφωνα με την οποία ο Νομός Χανίων θα καλείται να διαχειρίζεται όχι μόνο τα δικά του περιστατικά, αλλά και το μεταναστευτικό βάρος ολόκληρης της Κρήτης.

Ζητούμε από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία του Λιμενικού Σώματος καθώς και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να εξετάσουν άμεσα το ζήτημα και να διασφαλίσουν ότι η διαχείριση των ΠΕΠ θα πραγματοποιείται με ενιαίο, σαφή και δίκαιο επιχειρησιακό σχεδιασμό, χωρίς μετακύλιση των ευθυνών και του επιχειρησιακού βάρους από τον έναν Νομό στον άλλον.

Ζητούμε, παράλληλα, κάθε πρόσθετη επιχειρησιακή επιβάρυνση που αναλαμβάνει το προσωπικό της Δυτικής Κρήτης να συνοδεύεται από την αντίστοιχη ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό, μέσα και υποδομές.

Οι συνάδελφοί μας έχουν αποδείξει επανειλημμένα ότι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και ανταποκρίνονται στο καθήκον τους με επαγγελματισμό, αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης.

Αυτό όμως δεν μπορεί να θεωρείται ανεξάντλητο.

Η αδυναμία διαχείρισης ενός προβλήματος από τους καθ’ ύλην αρμόδιους δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για το «καπέλωμα» ενός ολόκληρου Νομού.

Η διαχείριση του μεταναστευτικού είναι υπόθεση ολόκληρης της Κρήτης.

Και η ευθύνη για τη διαχείρισή του πρέπει να είναι ανάλογη και συλλογική».