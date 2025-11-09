MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ασπρόπυργος: Συνελήφθη 55χρονος για μόλυνση περιβάλλοντος σε διαλυτήριο αυτοκινήτων

|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 55χρονου για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας προχώρησαν το πρωί της περασμένης Πέμπτης αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε επιχείρηση αποθήκευσης αποβλήτων και διάλυσης οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, οι αστυνομικοί έλεγξαν την επιχείρηση και εντόπισαν πλήθος αποβλήτων και αποσυναρμολογημένων οχημάτων ενώ διαπιστώθηκε η ύπαρξη ορυκτέλαιων στο έδαφος προκαλώντας εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Ο 55χρονος μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα.

Ασπρόπυργος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Χαλκίδα: Στη φυλακή 7 άτομα για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου σε οπαδικό επεισόδιο – Ελεύθερος με όρους ένας 30χρονος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Πρόταση γάμου στον τερματισμό των 10 χλμ. στο Παναθηναϊκό Στάδιο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Σε εξέλιξη οι εργασίες στις πληγείσες από τον “Daniel” γέφυρες της Θεσσαλίας

LIFESTYLE 15 λεπτά πριν

Πέτρος Κωστόπουλος: Δεν κατάλαβε κανείς τον χωρισμό μου για έναν χρόνο, κάναμε μαζί εκπομπή με την Τζένη Μπαλατσινού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Αντώνης Σαμαράς: Η προσέγγιση της κυβέρνησης στο θέμα των Τεμπών ήταν πολλές φορές χωρίς ψυχή και χωρίς ήθος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Αχαΐα: Την Τρίτη απολογούνται οι ανήλικοι για την διακίνηση και χρήση ναρκωτικών σε σχολείο