Άρτα: Εγκλωβισμένος εργάτης μετά από κατολίσθηση, σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές και την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Άρτας μετά από σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή του Κλειστού στο Δήμο Νικολάου Σκουφά.

Σύμφωνα με το epiruspost, ένας εργάτης που εκτελούσε εργασίες σε οδικό έργο έχει παγιδευτεί κάτω από όγκους χωμάτων μετά από ξαφνική κατολίσθηση.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης είναι καθολική, καθώς τα επόμενα λεπτά θεωρούνται κρίσιμα για την τύχη του ανθρώπου.

Το ατύχημα συνέβη σε σημείο πριν την είσοδο του χωριού Κλειστό, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη χωματουργικές εργασίες για τη βελτίωση του οδικού δικτύου. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεγάλος όγκος χωμάτων αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να καταπλακώσει τον εργάτη.

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, κλιμάκια της ΕΜΑΚ, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ οι συνάδελφοί του και κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν με κάθε μέσο να βοηθήσουν στον εντοπισμό του.