Απίστευτο περιστατικό στο Βόλο: 42χρονος ξυλοκόπησε την σύντροφό του επειδή τον ξύπνησε

Στη φυλακή θα περάσει τους επόμενους 28 μήνες της ζωής του ένας 42χρονος που χτύπησε βάναυσα τη 46χρονη σύντροφό του σε όλο της το σώμα, επειδή τον ξύπνησε για να του ζητήσει ένα ευρώ που της έλειπε, προκειμένου να μπορέσει να αγοράσει καφέ.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου. Ο 42χρονος κοιμόταν και η σύντροφός του αποφάσισε να τον ξυπνήσει για να του ζητήσει ένα ευρώ, προκειμένου να μπορέσει να αγοράσει καφέ για να πιούν μαζί.

Σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε η ίδια στην αστυνομία, ο 42χρονος εξοργίστηκε, σηκώθηκε όρθιος και άρχισε να τη χτυπά σε όλο της το σώμα. Η γυναίκα προσκόμισε στο δικαστήριο ιατρικές γνωματεύσεις που κατέγραψαν χτυπήματα στο κεφάλι, τα δόντια, τη λεκάνη, τον θώρακα και τα πόδια αναφέρει το gegonota.news.

Όπως κατέθεσε η ίδια, ο σύντροφός της νόμισε επίσης πως εκείνη είχε μόλις γυρίσει στο σπίτι από βραδινή έξοδο, παρόλο που όπως εκείνη ισχυρίζεται, το βράδυ έπεσαν μαζί για ύπνο.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι η σύντροφός του πήγε σε έξαλλη κατάσταση πάνω από το κεφάλι του και άρχισε να ζητάει χρήματα για να αγοράσει ναρκωτικά. Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι τη χτύπησε και κατέθεσε ότι προσπαθούσε μόνο να την αποφύγει.

Ο δίδυμος αδερφός του, ο οποίος κλήθηκε ως μάρτυρας, κατέθεσε ότι η 46χρονη ενοχλεί τον αδερφό του κάθε δεύτερη εβδομάδα, τον επισκέπτεται, του ζητάει χρήματα για να αγοράσει ναρκωτικά και εξαφανίζεται.

Το δικαστήριο ωστόσο, έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για την πράξη της ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης, καταδικάζοντας τον σε ποινή φυλάκισης 28 μηνών χωρίς αναστολή, στέλνοντάς τον στη φυλακή.