Άνδρας έπεσε σε πηγάδι στη Λάρισα – Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική στη Λάρισα για έναν άνδρα που έπεσε σε πηγάδι.

Ο 40χρονος έπεσε στο πηγάδι κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε αγροτική περιοχή, στο δρόμο Τυρνάβου-Λάρισας, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Ο 40χρονος έχει τις αισθήσεις του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.