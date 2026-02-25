Άνδρας έπεσε σε πηγάδι στη Λάρισα – Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική στη Λάρισα για έναν άνδρα που έπεσε σε πηγάδι.
Ο 40χρονος έπεσε στο πηγάδι κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε αγροτική περιοχή, στο δρόμο Τυρνάβου-Λάρισας, σύμφωνα με το onlarissa.gr.
Ο 40χρονος έχει τις αισθήσεις του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
