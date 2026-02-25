MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Άνδρας έπεσε σε πηγάδι στη Λάρισα – Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική στη Λάρισα για έναν άνδρα που έπεσε σε πηγάδι.

Ο 40χρονος έπεσε στο πηγάδι κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε αγροτική περιοχή, στο δρόμο Τυρνάβου-Λάρισας, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Ο 40χρονος έχει τις αισθήσεις του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Λάρισα Πυροσβεστική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 λεπτά πριν

Μαξίμου για Αντώνη Σαμαρά: “Συνήθεις εκτός πραγματικότητας τοποθετήσεις”

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας νοσηλεύεται μετά από απόπειρα αυτοκτονίας – Έρευνα για την υπόθεση Επστάιν

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Τραμπ: Δεν θα επιτρέψω ποτέ στο Ιράν, το νούμερο ένα χορηγό της τρομοκρατίας να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ηράκλειο: Τον έπιασαν την ώρα που έκρυβε μισό κιλό κοκαΐνης σε χωράφι

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Κατερίνα Γκαγκάκη: Δεν μου αρέσει να έρχεται κόσμος στο σπίτι μου

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Αυτή η νύχτα μένει” και απόψε στο Βασιλικό Θέατρο