ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αναστάτωση σε σχολείο στου Ρέντη: 85χρονος απείλησε με αεροβόλο μαθητές επειδή τον ενοχλούσαν

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 26 Φεβρουαρίου 2026, περίπου στις 12:08, έξω από το 3ο Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Σύμφωνα με την καταγγελία της διευθύντριας του σχολείου, περίοικος φέρεται να προέταξε περίστροφο με σκοπό να εκφοβίσει μαθητές που βρίσκονταν έξω από το σχολικό συγκρότημα και στη συνέχεια να εισήλθε στην οικία του.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι προσήγαγαν έναν άνδρα, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί πραγματικό πυροβόλο όπλο. Η διευθύντρια ανέφερε στις αρχές ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από το περιστατικό.

Όπως προέκυψε, πρόκειται για ημεδαπό ηλικίας 85 ετών. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι λίγο πριν τις 12:00 εξήλθε από την ισόγεια οικία του, ενοχλημένος -όπως ανέφερε- από ανήλικους μαθητές του παρακείμενου γυμνασίου, και προέταξε αεροβόλο πιστόλι προς το μέρος τους, χωρίς να προβεί σε περαιτέρω ενέργεια, επιστρέφοντας στη συνέχεια στο σπίτι του.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μαθητή ή άλλου προσώπου. Στο σημείο μετέβη και ο διοικητής Ασφαλείας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ενώ η υπόθεση εξετάζεται.

Ελληνική Αστυνομία Ρέντη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

