Αναστάτωση σε πτήση από Βρυξέλλες προς Ηράκλειο: Επιβάτης κατέβασε το παντελόνι του μπροστά σε αεροσυνοδό

THESTIVAL TEAM

Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση από Βρυξέλλες προς Ηράκλειο όταν ένας επιβάτης ηλικίας 34 ετών κατέβασε τα παντελόνια του μπροστά σε αεροσυνοδό.

Ο παλαιστινιακής υπηκοότητας άνδρας, επέστρεφε από το Βέλγιο, όπου είχε επισκεφτεί συγγενείς του κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα.

Αν και το πλήρωμα προσπάθησε επανειλημμένως να τον ηρεμήσει και να τον επαναφέρει στην τάξη, ο άνδρας δεν συμμορφώθηκε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση κατά την πτήση, μέχρι την προσγείωση στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης».

Εκεί, τον ανέμεναν αστυνομικοί του αερολιμένα, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti.gr, ο άνδρας δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και φέρεται να ανέφερε ότι είχε εσφαλμένη αντίληψη της κατάστασης μέσα στην καμπίνα, ότι βρισκόταν, δηλαδή, μέσα στην τουαλέτα του αεροσκάφους για αυτό και κατέβασε το παντελόνι του.

