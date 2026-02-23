MENOY

Ακρωτηριάστηκε 23χρονος οπαδός από φωτοβολίδα μετά τον αγώνα ΑΕΚ – Λεβαδειακού

Σοβαρός τραυματισμός 23χρονου οπαδού σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Opap Αρένα, στη Νέα Φιλαδέλφεια, μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ της ΑΕΚ και του Λεβαδειακός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών μετά το τέλος της αναμέτρησης, άναψε φωτοβολίδα, η οποία εξερράγη στα χέρια του, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό και ακρωτηριασμό, χάνοντας ένα από τα δάχτυλά του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ο 23χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

