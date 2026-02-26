MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ακόμη δύο συλλήψεις για την άγρια επίθεση σε πατέρα και γιο σε περίπτερο στη Γαστούνη

|
THESTIVAL TEAM

Επιχείρηση σε καταυλισμούς Ρομά στη Γαστούνη Ηλείας πραγματοποίησαν σήμερα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο της έρευνας που γίνεται για την άγρια επίθεση που δέχθηκαν προ ημερών πατέρας και γιος σε περίπτερο της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές που επικαλείται το protothema.gr, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν δύο από τους τρεις Ρομά που είχαν ταυτοποιηθεί για την επίθεση και αναζητούνταν. Υπενθυμίζεται πως πριν από μερικές ημέρες είχαν συλληφθεί ακόμη δύο άνδρες – έτσι οι συλληφθέντες ανέρχονται συνολικά σε τέσσερις.

Η επιχείρηση στους καταυλισμούς της Γαστούνης ξεκίνησε τα ξημερώματα της Πέμπτης. Σε αυτή συμμετείχαν στελέχη της ΟΠΚΕ, της ΔΙΑΣ και των ΜΑΤ, ενώ επιστρατεύθηκαν ακόμα και drones.

Όσον αφορά στην επίθεση που δέχθηκαν οι δύο άνδρες στο περίπτερό, όλα ξεκίνησαν όταν ένας ανήλικος φέρεται να αποπειράθηκε να αφαιρέσει προϊόντα. Ωστόσο έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος απέτρεψε την πράξη. Ο ανήλικος ενημέρωσε στη συνέχεια τους κατηγορούμενους και ακολούθησε επεισόδιο.

Κατά την καταγγελία, οι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν στον ιδιοκτήτη του περιπτέρου και στον γιο του, προκαλώντας τους βαριές σωματικές βλάβες, ενώ προκάλεσαν και εκτεταμένες φθορές στο κατάστημα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Γαστούνη Ελληνική Αστυνομία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Συνελήφθη 30χρονος που επιχείρησε να φιλήσει ανήλικη στην Πτολεμαΐδα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Έβρος: Μάχη για να μην σπάσει το ανάχωμα του Τυχερού – Σε συναγερμό κάτοικοι και φορείς – Βίντεο

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 20 ώρες πριν

Δ. Θεσσαλονίκης: Δημοσιεύτηκε ο διαγωνισμός για την ανάπλαση του άξονα και της πλατείας Αριστοτέλους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

“Η χειρότερη μέρα της ζωής μου”: Εννέα χρόνια από το δυστύχημα στην Αθηνών-Λαμίας με την Porsche

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Eurovision 2026: Ο Akylas θα τραγουδήσει το “Ferto” στον εθνικό τελικό της Σερβίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 68χρονος που είχε καταδικαστεί σε 28 χρόνια και χρηματική ποινή 180.000 ευρώ