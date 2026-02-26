Ακόμη δύο συλλήψεις για την άγρια επίθεση σε πατέρα και γιο σε περίπτερο στη Γαστούνη

Επιχείρηση σε καταυλισμούς Ρομά στη Γαστούνη Ηλείας πραγματοποίησαν σήμερα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο της έρευνας που γίνεται για την άγρια επίθεση που δέχθηκαν προ ημερών πατέρας και γιος σε περίπτερο της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές που επικαλείται το protothema.gr, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν δύο από τους τρεις Ρομά που είχαν ταυτοποιηθεί για την επίθεση και αναζητούνταν. Υπενθυμίζεται πως πριν από μερικές ημέρες είχαν συλληφθεί ακόμη δύο άνδρες – έτσι οι συλληφθέντες ανέρχονται συνολικά σε τέσσερις.

Η επιχείρηση στους καταυλισμούς της Γαστούνης ξεκίνησε τα ξημερώματα της Πέμπτης. Σε αυτή συμμετείχαν στελέχη της ΟΠΚΕ, της ΔΙΑΣ και των ΜΑΤ, ενώ επιστρατεύθηκαν ακόμα και drones.

Όσον αφορά στην επίθεση που δέχθηκαν οι δύο άνδρες στο περίπτερό, όλα ξεκίνησαν όταν ένας ανήλικος φέρεται να αποπειράθηκε να αφαιρέσει προϊόντα. Ωστόσο έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος απέτρεψε την πράξη. Ο ανήλικος ενημέρωσε στη συνέχεια τους κατηγορούμενους και ακολούθησε επεισόδιο.

Κατά την καταγγελία, οι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν στον ιδιοκτήτη του περιπτέρου και στον γιο του, προκαλώντας τους βαριές σωματικές βλάβες, ενώ προκάλεσαν και εκτεταμένες φθορές στο κατάστημα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.