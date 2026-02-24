Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών στο κέντρο της Αθήνας – Έβγαλαν μαχαίρια

Αιματηρό επεισόδιο με πρωταγωνιστές δύο οδηγούς σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας.

Οι δύο άνδρες οδηγοί για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ήρθαν στα χέρια στο κέντρο της Αθήνας, ενώ ο ένας από αυτούς έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε τον άλλο ελαφριά.

Το περιστατικό διαδραματίστηκε στις 15:10 το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Νιρβάνας.

Γρήγορα τα αίματα ανάψαν και οι λεκτικές αντιπαραθέσεις γρήγορα μετατράπηκαν σε ύβρεις και χειροδικίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 51χρονος οδηγός μηχανής χτύπησε με το κράνος του έναν 70χρονο ο οποίος έβγαλε ένα μαχαίρι και τον τραυμάτισε ελαφριά.

Οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν, ενώ παρασχέθηκαν κι οι πρώτες βοήθειες στον τραυματία.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο πως ο καυγάς ξεκίνησε για την προτεραιότητα.