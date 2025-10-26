Αιγάλεω: 16χρονες μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια στην αυλή του σχολείου – Η μία κατέληξε στο νοσοκομείο με κολάρο στον αυχένα

Δύο 16χρονες συμμαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια για ασήμαντη αφορμή, σε ΕΠΑΛ στο Αιγάλεω, με αποτέλεσμα η μία να καταλήξει με κολάρο στο νοσοκομείο.

«Αυτή την κοπέλα την ήξερα από μία κοινή παρέα η κόρη μου. Άρχισε να την ενοχλεί. Η μικρή πήγε στο διευθυντή και τον ενημέρωσε. Μετά από δύο μέρες έφαγε ξύλο. Βγήκε από το εργαστήριο και της λέει αυτή: “πώς θέλεις να λύσουμε το θέμα;”. Και πάει να φύγει και την τραβάει και της δίνει μία μπουνιά στο μάτι. Πέφτει κάτω, σηκώνεται βέβαια δε ζαλίστηκε από την αρχή, την άρπαξε η δικιά μου από το μαλλί, αλλά μετά την άφησε και την ώρα που την άφησε και πάει να φύγει, την σπρώχνει και την ρίχνει κάτω και ανέβηκε πάνω της και άρχισε να την βαράει στην πλάτη», λέει στο MEGA η μητέρα της 16χρονης που κατέληξε στο νοσοκομείο.

Η μητέρα της 16χρονης αναφέρει πως κάθε μέρα που η κόρη της πηγαίνει στο σχολείο, εκείνη «τρέμει» για τη σωματική της ακεραιότητα.

«Μπουνιές έτρωγε στην πλάτη γιατί της έκανε θέμα στον αυχένα. Τα παιδιά που ήταν γύρω μου είπαν ότι η κόρη μου δεν την πείραξε δεν της έκανε κάτι. Την τράβηξε την έριξε κάτω και άρχισε να την χτυπάει. Ζαλιζόταν λίγο, πόναγε το μάτι της λογικό. Και πόναγε πίσω στο κεφάλι. Την πρώτη μέρα που φύγαμε από το σχολείο της είπα “έλα να σε πάω στο νοσοκομείο” μου λέει “όχι καλά είμαι”, την άλλη μέρα άρχισε να ζαλίζεται. Και έτσι την πήγα».

«Αναγκάστηκε να αλλάξει σχολείο»

Όπως λέει αναγκάστηκε να αλλάξει σχολείο στο παιδί της, το οποίο αισθανόταν απροστάτευτο.

«Η κοπέλα πήγε κανονικά την άλλη μέρα στο σχολείο δηλαδή δεν της έδωσαν ούτε αποβολή να πω ότι την τιμώρησαν γι’ αυτό που έκανε για να καταλάβει ότι αυτό που έκανε είναι λάθος. Ήρθε η μαμά της την άλλη μέρα, άρχισε να κλαίει μου ζήταγε συγγνώμη. Ότι το παιδί της δεν το έχει ξανακάνει, το κάνει για πρώτη φορά. Της λέω δεν υπάρχει περίπτωση ένα παιδί να το κάνει για πρώτη φορά και να χτυπάει έτσι με τέτοιο μίσος.

Ο διευθυντής μου είπε ας μην το τραβήξουμε το θέμα. Μετά αφού είδα ότι την πειράζουν γιατί μου το ζήτησε και μόνη της μου λέει ”μπορώ να αλλάξω σχολείο;”. Την προκαλούν, μπορεί να την βρίζουνε, έχει φτάσει στο σημείο να κάθεται μόνη της. Φορούσε κολάρο 10 μέρες μας το είπαν από το νοσοκομείο. Γιατί με το χτύπημα που έφαγε πίσω μου είπε ορθοπεδικός ότι τα νεύρα που έχουμε στον αυχένα κοκάλωσαν και έπρεπε να βάλει κολάρο για να αρχίσουν να ξανά δουλεύουν».