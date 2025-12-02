MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αγρότες: Άρση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Εγνατία Οδό – Κανονικά η κυκλοφορία προς Ξάνθη

THESTIVAL TEAM

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενημερώνει ότι αίρονται οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε ισχύ στην Εγνατία Οδό εξαιτίας αγροτικού μπλόκου.

Συγκεκριμένα, αποκαθίσταται πλήρως η κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ του Δυτικού και Ανατολικού ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής, στο ρεύμα προς Ξάνθη, όπου νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί διακοπή κυκλοφορίας.

Πλέον, η κίνηση όλων των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Αγρότες Θράκη

