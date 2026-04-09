Άγριο περιστατικό σε χωριό της Λάρισας: Αγόρια έβγαλαν μαχαίρια και απείλησαν ανήλικα κορίτσια

Τον τρόμο βίωσαν ανήλικα κορίτσια 14 και 15 ετών αντίστοιχα στο Μακρυχώρι Λάρισας του Δήμου Τεμπών, όταν εκεί που αμέριμνα βρίσκονταν στην πλατεία του χωριού είδαν να τους επιτίθενται αναίτια δύο αγόρια μόλις 13 ετών.

Μάλιστα στο ένα κορίτσι ακούμπησαν το μαχαίρι στο λαιμό απειλώντας το και στο άλλο στην κοιλιακή χώρα, προκαλώντας τους τον τρόμο.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός των κοριτσιών που βίωσαν ένα απίστευτα άγριο περιστατικό, ωμής βίας από τόσο μικρά αγόρια.

Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, την υπόθεση ανέλαβε το Α.Τ. Τεμπών, σχηματίστηκε δικογραφία και ενημερώθηκε η εισαγγελία Λάρισας άμεσα.

