Άγιος Δημήτριος: 16χρονος είχε μετατρέψει το δωμάτιό του σε εργαστήριο παρασκευής κροτίδων

Αστυνομικοί της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών εντόπισαν και εξάρθρωσαν πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο παρασκευής αυτοσχέδιων κροτίδων, το οποίο είχε εγκαταστήσει 16χρονος στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού του στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Μαρτίου, ο 16χρονος και ο 52χρονος πατέρας του. Σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών και πλαστογραφία, ενώ ο 52χρονος κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και συνέργεια στις παραπάνω πράξεις.

Σύμφωνα την ΕΛΑΣ, ο 16χρονος φέρεται να δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην παράνομη κατασκευή και διάθεση κροτίδων στην ευρύτερη περιοχή. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς να μεταφέρει σακούλα με 728 κροτίδες, τις οποίες προόριζε για πώληση, οι οποίες κατασχέθηκαν, ενώ σε έρευνα που έγινε στην οικία και σε παρακείμενη αποθήκη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

5.842 κροτίδες,

303 γραμμ. σκόνης τιτανίου,

3 κιλά και 233 γραμμ. σκόνης αλουμινίου,

5 κιλά και 500 γραμμ. σκόνης πυρίτιδας,

640 γραμμ. σκόνης θείου,

3 κιλά νιτρικού καλίου,

216 χάρτινα σωληνάρια έτοιμα για γόμωση,

3 βεγγαλικά,

5 καπνογόνα,

ζυγαριά ακριβείας και

2 χαρτονομίσματα αμφιβόλου γνησιότητας.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ: «η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει με ιδιαίτερη ένταση κρίσιμα ζητήματα εποπτείας ανηλίκων και πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας. Η παράνομη κατασκευή και διακίνηση αυτοσχέδιων εκρηκτικών, ιδίως σε περιόδους αυξημένης χρήσης κροτίδων, δεν εντείνει μόνο τον κίνδυνο σοβαρών ατυχημάτων και τραυματισμών, αλλά λειτουργεί και ως καταλύτης για τη διεύρυνση ενός ευρύτερου πλέγματος παραβατικών συμπεριφορών.»