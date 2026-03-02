Άφιξη 58 μεταναστών στη Ρόδο – Στα χέρια των Αρχών οι διακινητές
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Πενήντα οκτώ πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν χθες στην περιοχή Γενναδίου στη Ρόδο.
Πρόκειται για 24 άνδρες, 11 γυναίκες και 23 ανήλικους.
Οι δύο διακινητές (υπήκοοι Τουρκίας) συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το Τ/Χ σκάφος.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Κομισιόν: Δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια της τροφοδοσίας της ΕΕ σε πετρέλαιο
- “Μέσα στο βεληνεκές των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων η Ελλάδα” – Η ανάρτηση της πρεσβείας του Ισραήλ
- Ρούτσι για Καρυστιανού στη συγκέντρωση για τα Τέμπη: Την παρακαλούσα να μιλήσει, αλλά δεν ήθελε να περιμένει άλλο