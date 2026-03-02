Άφιξη 58 μεταναστών στη Ρόδο – Στα χέρια των Αρχών οι διακινητές

Πενήντα οκτώ πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν χθες στην περιοχή Γενναδίου στη Ρόδο.

Πρόκειται για 24 άνδρες, 11 γυναίκες και 23 ανήλικους.

Οι δύο διακινητές (υπήκοοι Τουρκίας) συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το Τ/Χ σκάφος.