ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Άφιξη 58 μεταναστών στη Ρόδο – Στα χέρια των Αρχών οι διακινητές

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Πενήντα οκτώ πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν χθες στην περιοχή Γενναδίου στη Ρόδο.

Πρόκειται για 24 άνδρες, 11 γυναίκες και 23 ανήλικους.

Οι δύο διακινητές (υπήκοοι Τουρκίας) συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το Τ/Χ σκάφος.

Μετανάστες Ρόδος

