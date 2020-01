Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης υποδέχεται το νέο έτος με την ταινία Ραντεβού στο Belle Époque, στην οποία ο πολυαγαπημένος Ντανιέλ Οτέιγ, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Νικολά Μπεντό, ταξιδεύει πίσω στο παρελθόν για να ζήσει την στιγμή που του άλλαξε τη ζωή και να θυμηθεί πώς είναι να ζεις πραγματικά.

Στην κυριακάτικη ζώνη Kids Love Cinema βλέπουμε μαζί με τα παιδιά το φιλμ Τζιμ Μπάτον & ο Λουκ ο μηχανοδηγός (αίθουσα Παύλος Ζάννας).

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης καλωσορίζει και φέτος το πρόγραμμα «Η Comédie-Française στη μεγάλη οθόνη» και παρουσιάζει σε μαγνητοσκοπημένη αναμετάδοση τις ωραιότερες παραστάσεις της θρυλικής παριζιάνικης θεατρικής σκηνής, σε συνεργασία με την Pathé και με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου. Την Κυριακή 5/1 βλέπουμε το Britannicus του Jean Racine.

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ

Και μετά χορέψαμε/ And Then We Danced

(Σουηδία, Γεωργία, Γαλλία, 2019)

Σκηνοθεσία: Λεβάν Ακίν / Levan Akin. Σενάριο: Levan Akin. Με τους: Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana Javakishvili. Έγχρωμη, 113'.

Ο Μεράμπ χορεύει από μικρή ηλικία στην Εθνική Ακαδημία Χορού, και μαζί με την παρτενέρ του Μαίρη, είναι πολύ κοντά στο να πάρουν την πολυπόθητη θέση στην Εθνική Ομάδα Χορού. Όλα όμως ανατρέπονται όταν μπαίνει στη ζωή τους ο χαρισματικός και ιδιόρρυθμος Ηρακλί. Οι επιθυμίες του Μεράμπ θα τον ωθήσουν να αμφισβητήσει το συντηρητικό κοινωνικό περιβάλλον του, και να τα ρισκάρει όλα. Μια ταινία για την σύγκρουση της παράδοσης με το νέο, για την αμφισβήτηση του κοινωνικού συντηρητισμού, με οχήματα τον έρωτα και την αγάπη για τον χορό.

Δείτε το τρέιλερ: https://www.youtube.com/watch?v=KR78r2Ac5S0

Αίθουσα ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ: Ώρες προβολών 17.45, 20:00

Star Wars: Skywalker η άνοδος / Star Wars: The Rise of Skywalker

(ΗΠΑ, 2019)

Σκηνοθεσία: Τζ.Τζ.Άμπραμς / J.J. Abrams. Σενάριο: J.J. Abrams & Chris Terrio. Με τους: Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong’o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, Ian McDiarmid & Billy Dee Williams. Έγχρωμη, 142'.

Η Lucasfilm και ο J.J.Abrams που επιστρέφει στη σκηνοθεσία, ενώνουν για μια ακόμη φορά τις δυνάμεις τους για ένα επικό ταξίδι σε έναν γαλαξία πολύ, πολύ μακριά. Στη νέα ταινία Star Wars: Skywalker η άνοδος, τον καθηλωτικό επίλογο του θρυλικού saga, θα γεννηθούν νέοι θρύλοι και θα δοθεί η τελευταία μάχη για την ελευθερία.

Δείτε το τρέιλερ: https://www.youtube.com/watch?v=Dk7chkZfKmE&feature=youtu.be

Αίθουσα ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 18.00, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 21.00.

Τρεις αδερφές / A Tale of Three Sisters

(Τουρκία, Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα, 2019)

Σκηνοθεσία: Εμίν Αλπέρ / Emin Alper . Σενάριο: Emin Alper. Με τους: Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Müfit Kayacan, Kayhan Açikgöz, Kubilay Tunçer. Έγχρωμη, 108'.

Τρεις αδερφές, που είχαν σταλεί παρακόρες σε πλούσιες οικογένειες στην πόλη, συναντιούνται ξανά μετά από χρόνια, όταν αναγκάζονται, για διαφορετικούς λόγους, να επιστρέψουν στο πατρικό τους σε ένα φτωχό χωριό της ορεινής Ανατολίας. Στη σκιά των χιονισμένων βουνοκορφών, υπό το βλέμμα του αυταρχικού πατέρα, οι τρεις γυναίκες μοιάζει να επαναλαμβάνουν τα λάθη του παρελθόντος, σε ένα ζοφερό υπνωτιστικό παραμύθι που συνδυάζει Τσέχοφ και αδερφούς Γκριμ. Με φόντο ένα μαγευτικό αλλόκοσμο τοπίο, που τη νύχτα μεταμορφώνεται σε τρομακτικό τόπο αθέατων κινδύνων, η ζωή αποτυπώνεται ως αέναη κυκλική πορεία –πολλές σκηνές μάλιστα φαίνεται να επαναλαμβάνονται–, η οποία οδηγεί αναπόδραστα στην καταστροφή.

Δείτε το τρέιλερ: https://youtu.be/-NLPRbfED2I

Αίθουσα ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ: Ώρες προβολών 19:45, 21:45

Τα άγρια αγόρια / The wild boys

(Γαλλία, 2017)

Σκηνοθεσία: Μπέρτραντ Μάντικο / Bertrand Mandico. Σενάριο: Bertrand Mandico. Με τους: Pauline Lorillard, Vimala Pons, Diane Rouxel. Ασπρόμαυρη / Έγχρωμη, 100'.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, στο μικρό νησί Reunion του Ινδικού Ωκεανού, πέντε έφηβοι καλών οικογενειών γοητευμένοι από τον αποκρυφισμό, διαπράττουν ένα άγριο έγκλημα. Ένας Ολλανδός καπετάνιος αναλαμβάνει τη συμμόρφωση τους και τους παίρνει για πλήρωμα στο στοιχειωμένο σαπιοκάραβο του. Οι μέθοδοι σωφρονισμού του ναυτικού σοκάρουν τα πέντε αγόρια που ετοιμάζονται για ανταρσία. Προορισμός του ταξιδιού είναι ένα μαγικό νησί με οργιώδη βλάστηση.

Δείτε το τρέιλερ: https://www.youtube.com/watch?v=hSyBlOBbZYw&fbclid=IwAR3ZvSujoqZ0brmKHdv1L_r3d1VFHcOffrxB1pK4WPef55LkPD59fnij7uU

Αίθουσα ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ: Ώρα προβολής 22:15

Τζιμ Μπάτον & ο Λουκ ο μηχανοδηγός - Kids Love Cinema (με ελληνικούς υπότιτλους, άνω των 8 ετών)

Γερμανία, 2018

Σκηνοθεσία: Ντένις Γκανσέλ / Dennis Gansel. Σενάριο: Dirk Ahner, Andrew Birkin, Michael Ende. Με τους: Shirley MacLaine, Henning Baum, Michael Herbig. Έγχρωμη, 110'.

Ένα ορφανό αγόρι σε αναζήτηση της καταγωγής του. Μια νεαρή πριγκίπισσα κρατείται όμηρος στην σκοτεινή και θανάσιμη πόλη του Δράκου. Ο Τζιμ και ο φίλος του ο Λουκ ο μηχανοδηγός, ξεκινούν ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακαλύπτοντας μαγευτικούς τόπους και γνωρίζοντας μυστηριώδεις χαρακτήρες στη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής τους.

Αίθουσα ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ: Κυριακή 5/1, ώρα προβολής: 12.00

Ραντεβού στο Belle Époque / La Belle Époque

(Γαλλία, 2019)

Σκηνοθεσία - σενάριο: Νικολά Μπεντό / Nicolas Bedos. Με τους: Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant. Έγχρωμη, 115'.

Η ήσυχη ζωή του 60άρη Βικτόρ ανατρέπεται τη μέρα που ο νεαρός Αντουάν τού

προσφέρει μια μοναδική, πρωτοποριακή μορφή ψυχαγωγίας. Χάρη σε έναν

μοναδικό συνδυασμό θεατρικών τεχνασμάτων και ιστορικής αναπαράστασης, η

εταιρεία του Αντουάν χαρίζει την ευκαιρία στους πελάτες της να επιστρέψουν

σε όποια χρονική περίοδο επιλέξουν. Ο Βίκτορ αποφασίζει να ταξιδέψει στη

Λυόν του 1974 και να ξαναζήσει την πιο αξέχαστη εβδομάδα της ζωής του: όταν

συνάντησε τον μεγάλο έρωτα της ζωής του 40 χρόνια πριν… Μπορεί, όμως, να

νιώσει όπως τότε;

Δείτε το τρέιλερ: https://www.youtube.com/watch?v=zGAAmqv3E_k

Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΟΝ: Ώρες προβολών 17.30, 19.45

Μάριαν και Λέοναρντ: Λόγια αγάπης / Marianne & Leonard: Words of Love

(ΗΠΑ, 2019)

Σκηνοθεσία: Νικ Μπρούμφιλντ / Nick Broomfield. Με τους: Nick Broomfield, Marianne Ihlen, Leonard Cohen. Έγχρωμη, 97'.

«Now so long Marianne / It’s time that we began to laugh / And cry and cry and laugh about it all again…» Σ' αυτό το συγκινητικό ντοκιμαντέρ, έρχονται στο φως τρυφερές λεπτομέρειες από τον έρωτα του θρυλικού καναδού τραγουδοποιού Λέοναρντ Κοέν με τη μούσα του, που κέρδισε την αθανασία μέσα από τα τραγούδια «So Long Marianne» και «Bird on the Wire», και έγινε η πηγή έμπνευσης για τους στίχους βαθιά συναισθηματικούς που απηχούν μέχρι σήμερα.

Δείτε το τρέιλερ: https://www.youtube.com/watch?v=wdSnMwlYdBE&feature=youtu.be&t=20

Αίθουσα ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ: Ώρα προβολής 17.45

Παράσιτα / Parasite / Gisaengchung

(Νότια Κορέα, 2019)

Σκηνοθεσία: Μπονγκ Τζουν Χο / Joon-ho Bong. Σενάριο: Joon-ho Bong, Jin Won Han. Με τους: Kang-ho Song, Sun-kyun Lee, Yeo-jeong Jo. Έγχρωμη, 132΄.

Η οικογένεια των Κιμ είναι αγαπημένη, αλλά είναι όλοι τους άνεργοι και το μέλλον τους διαγράφεται ζοφερό. Ο γιος της οικογενείας βρίσκει δουλειά ως καθηγητής ιδιαιτέρων κι ελπίζει επιτέλους σε σταθερό εισόδημα. Κουβαλώντας τις προσδοκίες όλης του της οικογένειας, πηγαίνει για συνέντευξη στο σπίτι των Παρκ- ιδιοκτητών μια διεθνούς εταιρίας πληροφορικής, για να συναντήσει την κυρία του σπιτιού. Μετά την πρώτη αυτή συνάντηση, ξεκινάει ένας χείμαρρος ατυχών συμβάντων.

- Χρυσός Φοίνικας στο Φεστιβάλ Καννών 2019

Δείτε το τρέιλερ: https://www.youtube.com/watch?v=xvNLwatoZhM&feature=youtu.be

Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΟΝ: Ώρα προβολής 22.00.

Britannicus - Η Comédie-Française στη μεγάλη οθόνη

του Jean Racine Σκηνοθεσία: Stéphane Braunschweig. Σκηνογραφία: Stéphane Braunschweig. Με τον θίασο και τους ηθοποιούς της Ακαδημίας της Comédie-Française: Clotilde de Bayser, Laurent stocker, Hervé pierre, Stéphane Varupenne, Georgia Scalliet, Benjamin Lavernhe, Dominique Blanc. Γλώσσα: Γαλλικά.

Ο Racine επιλέγει ένα συγκεκριμένο επεισόδιο της ρωμαϊκής ιστορίας, τη στιγμή που αποκαλύπτεται το τέρας ο Νέρων, αληθινός ήρωας του έργου που ωστόσο φέρει το όνομα του θύματός του. Το έργο Britannicus εξιστορεί μια κατάσχεση της εξουσίας που πηγάζει από την προσωπικότητα του νέου αυτοκράτορα.

Αίθουσα ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ: Κυριακή, ώρα προβολής 17.30