Τι θα νιώσετε αν έχετε πεσμένους ηλεκτρολύτες – Τι πρέπει να κάνετε

Από την εξισορρόπηση των υγρών μέχρι την υποστήριξη των μυϊκών συσπάσεων, αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι ζωτικής σημασίας για τη συνολική υγεία.

Αυτό το άρθρο διερευνά τους ρόλους των ηλεκτρολυτών στο σώμα, τι συμβαίνει όταν παρουσιάζουν ανισορροπία, κοινά συμπτώματα χαμηλών ηλεκτρολυτών και πώς να τους αποκαταστήσετε αποτελεσματικά.

Τι είναι οι ηλεκτρολύτες

Οι ηλεκτρολύτες είναι τα εξής μέταλλα -που φέρουν ηλεκτρικό φορτίο- στο σώμα:

νάτριο

κάλιο

ασβέστιο

μαγνήσιο

χλωριούχο ή χλωρίδιο

φωσφορικό άλας και

διττανθρακικό

Αυτοί οι ηλεκτρολύτες βρίσκονται στο αίμα, τα ούρα και άλλα σωματικά υγρά. Βοηθούν στη ρύθμιση πολλών φυσιολογικών διεργασιών, όπως:

Ισορροπία υγρών : Το νάτριο και το κάλιο είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη διατήρηση της σωστής ισορροπίας των υγρών εντός και εκτός των κυττάρων.

Τι είναι η ανισορροπία ηλεκτρολυτών

Μια ανισορροπία ηλεκτρολυτών εμφανίζεται όταν τα επίπεδά τους στο σώμα είναι πολύ υψηλά ή πολύ χαμηλά. Αυτό μπορεί να προκύψει από διάφορους παράγοντες, όπως:

Αφυδάτωση: Η απώλεια υγρών από εφίδρωση, έμετο, διάρροια ή ανεπαρκή κατανάλωση νερού μπορεί να προκαλέσει ανισορροπία.

Μια ανισορροπία ηλεκτρολυτών μπορεί να διαταράξει τις φυσιολογικές σωματικές λειτουργίες και, εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι ηλεκτρολύτες που επηρεάζονται συχνότερα είναι:

Νάτριο: Το υψηλό νάτριο (υπερνατριαιμία) μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση, ενώ το χαμηλό νάτριο (υπονατριαιμία) μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση, κόπωση, ακόμη και επιληπτικές κρίσεις.

Συμπτώματα χαμηλών ηλεκτρολυτών

Όταν τα επίπεδα των ηλεκτρολυτών πέφτουν πολύ χαμηλά, μπορεί να εμφανίσετε μια σειρά συμπτωμάτων, όπως:

Κόπωση και αδυναμία : Καθώς οι ηλεκτρολύτες είναι απαραίτητοι για την παραγωγή ενέργειας και την μυϊκή λειτουργία, η έλλειψή τους μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική κόπωση.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα όπως σύγχυση, επιληπτικές κρίσεις, ακόμη και κώμα, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αναζήτηση ιατρικής βοήθειας εάν υπάρχει υποψία ανισορροπίας.

Πώς να αναπληρώσετε τους ηλεκτρολύτες

Η αναπλήρωση των ηλεκτρολυτών είναι απαραίτητη, όταν το σώμα χάνει αυτά τα κρίσιμα θρεπτικά συστατικά μέσω εφίδρωσης, ασθένειας ή ορισμένων ιατρικών καταστάσεων. Ακολουθούν μερικοί αποτελεσματικοί τρόποι για την αποκατάσταση της ισορροπίας των ηλεκτρολυτών:

Πίνετε υγρά πλούσια σε ηλεκτρολύτες : Τα αθλητικά ποτά ή τα ειδικά διαμορφωμένα διαλύματα ηλεκτρολυτών μπορούν να αναπληρώσουν γρήγορα το χαμένο νάτριο, κάλιο και άλλους ηλεκτρολύτες. Αυτά τα ποτά είναι ιδιαίτερα ευεργετικά μετά από έντονη άσκηση ή ασθένεια που προκαλεί αφυδάτωση.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να είστε διαρκώς και επαρκώς ενυδατωμένοι, πίνοντας αρκετό νερό όλη την ημέρα. Εντούτοις, προσέξτε διότι η υπερυδάτωση μπορεί επίσης να μειώσει τα επίπεδα ηλεκτρολυτών, επομένως η εξισορρόπηση της πρόσληψης υγρών με τρόφιμα ή ποτά πλούσια σε ηλεκτρολύτες είναι το κλειδί.

Σύνοψη

Οι ηλεκτρολύτες είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση των βασικών σωματικών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης της ισορροπίας των υγρών, της συστολής των μυών και της σηματοδότησης των νεύρων. Μια ανισορροπία ηλεκτρολυτών μπορεί να προκαλέσει μια σειρά συμπτωμάτων, από κόπωση έως ακανόνιστους καρδιακούς παλμούς. Κατανοώντας τα σημάδια των χαμηλών επιπέδων ηλεκτρολυτών και γνωρίζοντας πώς να τους αναπληρώσετε αποτελεσματικά, μπορείτε να διατηρήσετε τη βέλτιστη υγεία και να αποτρέψετε σοβαρές επιπλοκές.

Εάν αντιμετωπίζετε επίμονα συμπτώματα ανισορροπίας, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε γιατρό για περαιτέρω αξιολόγηση και θεραπεία.

Πηγή: onmed.gr