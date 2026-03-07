ΕΟΔΥ: Παραιτήθηκε το ΔΣ και οι αλλαγές στη διοίκηση του Οργανισμού

Τα προβλήματα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) με το Υπουργείο Υγείας φέρανε την αποχώρηση όλου του διοικητικού συμβουλίου υπό τον καθηγητή Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χρήστο Χατζηχριστοδούλου.

Η παραίτηση κατατέθηκε την περασμένη Πέμπτη (05/03) στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείο Υγείας και, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αιφνιδίασε το υπουργείο, καθώς το τελευταίο διάστημα είχαν καταγραφεί εντάσεις και λειτουργικά προβλήματα στον ΕΟΔΥ.

Οι δυσκολίες φέρεται να εντάθηκαν μετά την τοποθέτηση επιχειρησιακού επικεφαλής στον ΕΟΔΥ, ο οποίος λειτουργούσε παράλληλα με τα επιστημονικά όργανα του διοικητικού συμβουλίου, δημιουργώντας τριβές στο εσωτερικό της διοικητικής δομής.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία για την επιλογή νέας διοίκησης μέσω ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που είναι γνωστό ως «νόμος Κεραμέως» και ρυθμίζει τον τρόπο στελέχωσης διοικήσεων σε δημόσιους οργανισμούς.

Στο ίδιο μοντέλο θα επιλεγούν και οι νέες διοικήσεις άλλων φορέων του τομέα Υγείας, όπως το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ). Οι σημερινές διοικήσεις θεωρούνται μεταβατικές και παραμένουν στη θέση τους με παρατάσεις.

ΕΟΔΥ: Τι καταγγέλλει το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο

Στην επιστολή αποχώρησης, το διοικητικό συμβούλιο επισημαίνει ότι ο ΕΟΔΥ λειτουργεί πλέον σε σταθερή βάση, μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια για την ενίσχυση της δομής και των δυνατοτήτων του στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Σε ανάρτησή του, ο γενικός διευθυντής Δημόσιας Υγείας Δημήτρης Χατζηγεωργίου έκανε έναν σύντομο απολογισμό της τελευταίας διετίας, σημειώνοντας ότι η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε από έντονες προκλήσεις αλλά και παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του οργανισμού.

Όπως ανέφερε, ο ΕΟΔΥ κλήθηκε να διαχειριστεί κρίσιμα γεγονότα, όπως τις υγειονομικές συνέπειες των πλημμυρών Daniel και Elias στη Θεσσαλία, ενώ ταυτόχρονα εκπονήθηκαν εθνικά σχέδια δράσης για τη μικροβιακή αντοχή, τη φυματίωση, τη γρίπη των πτηνών και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Παράλληλα οργανώθηκε ο εμβολιασμός κατά της mpox σε έξι εμβολιαστικά κέντρα.

Στο θεσμικό επίπεδο, δημιουργήθηκε για πρώτη φορά μετά από 32 χρόνια οργανισμός λειτουργίας του ΕΟΔΥ, ενώ εγκρίθηκαν 16 έργα εκσυγχρονισμού με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Την ίδια περίοδο ενισχύθηκε ο οργανισμός με προσωπικό και εξοπλισμό, το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας ανέκτησε τη διαπίστευσή του έπειτα από επτά χρόνια και επαναλειτούργησαν περιφερειακά εργαστήρια που είχαν παραμείνει κλειστά.

Παράλληλα, αναπτύχθηκαν νέα ψηφιακά εργαλεία για την επιδημιολογική επιτήρηση, αναθεωρήθηκε το σύστημα υποχρεωτικής δήλωσης νοσημάτων και δημιουργήθηκε τμήμα επιτήρησης από ανοιχτές πηγές. Στο πεδίο της πρόληψης, επαναπροσδιορίστηκε ο ρόλος των ΚΟΜΥ ως κινητών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ενώ ιδρύθηκαν γραφεία σεξουαλικής υγείας σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο κ. Χατζηγεωργίου υπογράμμισε ότι το έργο του οργανισμού στηρίχθηκε κυρίως στους εργαζομένους του ΕΟΔΥ σε όλη τη χώρα, οι οποίοι -όπως σημείωσε- αποτελούν τη βασική δύναμη της δημόσιας υγείας.

Κλείνοντας τον απολογισμό του, ανέφερε ότι αποχωρεί με ικανοποίηση για όσα υλοποιήθηκαν, αλλά και με τη συνήθη αίσθηση ότι ορισμένες πρωτοβουλίες δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν, τονίζοντας πως η ενίσχυση των θεσμών της δημόσιας υγείας απαιτεί χρόνο και συνέχεια.

