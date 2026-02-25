MENOY

ΥΓΕΙΑ

ΕΔΕ για την… άφαντη παιδίατρο στη Ζάκυνθο – Γεωργιάδης: “Συγγνώμη για την συμπεριφορά της γιατρού”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Την άμεση αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσε η καταγγελία που έκανε η μητέρα του 5χρονου που νοσηλευεται με μηνιγγίτδα σε ΜΕΘ στο νοσοκομείο του Ρίου, ότι η παιδίατρος στο νοσοκμείο της Ζακύνθου, όπου πήγαν αρχικά για το παιδί δεν ήταν στη θέση της, ώς όφειλε λογω εφημερίας και έδινε οδηγίες… από το τηλέφωνο.

Ο κ. Γεωργιάδις σε ανάρτησή του ανέφερε ότι διατάχθηκε ΕΔΕ σε βάρος της γιατρού, ενώ ζητά και προσωπικά «συγγνώμη» από τους γονείς για την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά, όπως λέει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

«Για το θλιβερό περιστατικό με την παιδίατρο στην Ζάκυνθο η οποία δεν προσήλθε, παρά τις οχλήσεις, στην εφημερία της, έχουμε διατάξει ΕΔΕ και έχω ζητήσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Καμμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ. Εύχομαι πολλά περαστικά στο παιδάκι, το οποίο ευτυχώς φαίνεται ότι διέφυγε τον κίνδυνο και προσωπικά συγγνώμη από τους γονείς του για την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά».

Άδωνις Γεωργιάδης Ζάκυνθος

