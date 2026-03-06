Voucher ΔΥΠΑ 750 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε πληρώνονται

Σε ΦΕΚ το νέο voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε πληρώνονται

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το νέο πρόγραμμα επιδότησης κατάρτισης της ΔΥΠΑ, το οποίο προβλέπει voucher ύψους έως 750 ευρώ για εργαζόμενους. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 174 εκατ. ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών, διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και δεν έχουν συμμετάσχει σε αντίστοιχο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ – είτε ως άνεργοι είτε ως εργαζόμενοι – από το 2022 και μετά.

Πώς θα γίνεται η κατάρτιση

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία. Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν 150 ώρες διαδικτυακής εκπαίδευσης, οι οποίες θα συνοδεύονται από πιστοποίηση με διεθνή αναγνώριση και γραπτές εξετάσεις.

Τα αντικείμενα κατάρτισης περιλαμβάνουν:

οικονομικό εγγραμματισμό

ψηφιακές δεξιότητες

πράσινες δεξιότητες

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι που δεν έχουν ήδη ενταχθεί σε αντίστοιχη δράση κατάρτισης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης από τους δικαιούχους και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας voucher.gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Η προεγγραφή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις εκτιμάται ότι θα καλυφθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

να πληρούν τα προσόντα που προβλέπονται για το πρόγραμμα

να διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά

να μπορούν να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες ώρες εκπαίδευσης

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτείται και συγκεκριμένο επίπεδο γνώσεων ή δεξιοτήτων, όπως ορίζεται στη σχετική πρόσκληση.

Το ποσό της επιδότησης

Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης (μικτά), δηλαδή έως 750 ευρώ συνολικά.

Το ποσό θα καταβληθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο συμμετέχων, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.