Voucher 750 ευρώ για εργαζόμενους από τη ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις, πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Τέλος στην αγωνία για το voucher 750 ευρώ αλλά και τις αιτήσεις βάζει το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) στοχεύει στην αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της χώρας.

Το πρόγραμμα voucher 750 ευρώ έχει προϋπολογισμό 174 εκατ. ευρώ και προσφέρει σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα την ευκαιρία να αναβαθμίσουν το βιογραφικό τους, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 150 ωρών, τα οποία υλοποιούνται αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση). Η πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος από τους δικαιούχους, που θα προλάβουν να κάνουν την αίτηση.

Με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, ενεργοποιείται η διαδικασία για την έναρξη των αιτήσεων, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Οι δικαιούχοι του voucher 750 ευρώ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα άνω των 18 ετών. Οι εργαζόμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την κατάρτιση και τη διαδικασία της πιστοποίησης, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5 ευρώ ανά ώρα, το οποίο μεταφράζεται σε 750 ευρώ για το πλήρες πρόγραμμα.

Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς είναι υποχρεωτική, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των νέων γνώσεων που αποκτώνται.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα

Οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης σε τομείς με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας, με έμφαση στις ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες.

Η εκπαίδευση θα παρέχεται:

-Δωρεάν

-Εξ αποστάσεως

-Με voucher έως 750 ευρώ

Το επίδομα καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και την επιτυχή συμμετοχή στις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σημειώνεται, τέλος, ότι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του προγράμματος, που συνοδεύεται από voucher 750 ευρώ, είναι η ευελιξία, καθώς η κατάρτιση διεξάγεται εκτός εργασιακού ωραρίου, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να προσαρμόσουν τη μελέτη στο πρόγραμμά τους. Προσοχή! Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων στο νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).