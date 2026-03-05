Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού και σήμερα στον Κ12 του Περιφερειακού

Τις εργασίες συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Κ12 της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης- Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στους κλάδους εισόδου- εξόδου με τμηματικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα υλοποιούνται έως και την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, κατά τις ώρες 07.00-15.00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.