Θεσσαλονίκη: Χωρίς νερό αύριο για τρεις ώρες περιοχή του Λαγκαδά

THESTIVAL TEAM

Προγραμματισμένες διακοπές υδροδότησης θα πραγματοποιηθούν αύριο Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, από τις 9:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ., λόγω εργασιών στο δίκτυο, σύμφωνα με ενημέρωση της ΔΕΥΑ Λαγκαδα.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι:

  • Πόλη Λαγκαδά
    Οδοί: Μεγάλου Αλεξάνδρου (νότιο τμήμα), Κ. Ασίκη, Καλλιπόλεως, Τσακμάνη, Παπαγεωργίου, Τζελίλη, καθώς και όλοι οι κάθετοι δρόμοι.
  • Ηράκλειο
  • Περιβολάκι

Χρήσιμες οδηγίες προς τους καταναλωτές:

  • Φροντίστε να έχετε αποθηκεύσει νερό για βασικές ανάγκες.
  • Μετά την επαναφορά της υδροδότησης, ενδέχεται να παρουσιαστεί πρόσκαιρη θολότητα ή αέρας στο δίκτυο. Αφήστε το νερό να τρέξει για λίγα λεπτά.
  • Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας.

Διακοπή νερού Θεσσαλονίκη Λαγκαδά

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Γ. Παπαγεωργίου: Στους επόμενους μήνες η παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά – Τεράστιο έργο υποδομής το flyover

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Ο Ν. Ανδρουλάκης μετά την επικράτησή του στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ πήγε γήπεδο στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός – Δείτε εικόνες

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Απολύθηκε από τον ΟΑΣΘ ο οδηγός που κατέβηκε από το λεωφορείο και έδειρε άλλον οδηγό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Σ. Φάμελλος: Με λεφτά των πολιτών χρηματοδοτείτε την αισχροκέρδεια

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Μίνως Μάτσας: Η Μαρινέλλα υπήρξε για μένα ένα συγγενικό πρόσωπο