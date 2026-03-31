Θεσσαλονίκη: Χωρίς νερό αύριο για τρεις ώρες περιοχή του Λαγκαδά
THESTIVAL TEAM
Προγραμματισμένες διακοπές υδροδότησης θα πραγματοποιηθούν αύριο Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, από τις 9:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ., λόγω εργασιών στο δίκτυο, σύμφωνα με ενημέρωση της ΔΕΥΑ Λαγκαδα.
Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι:
- Πόλη Λαγκαδά
Οδοί: Μεγάλου Αλεξάνδρου (νότιο τμήμα), Κ. Ασίκη, Καλλιπόλεως, Τσακμάνη, Παπαγεωργίου, Τζελίλη, καθώς και όλοι οι κάθετοι δρόμοι.
- Ηράκλειο
- Περιβολάκι
Χρήσιμες οδηγίες προς τους καταναλωτές:
- Φροντίστε να έχετε αποθηκεύσει νερό για βασικές ανάγκες.
- Μετά την επαναφορά της υδροδότησης, ενδέχεται να παρουσιαστεί πρόσκαιρη θολότητα ή αέρας στο δίκτυο. Αφήστε το νερό να τρέξει για λίγα λεπτά.
- Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας.