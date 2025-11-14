MENOY

Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες διαγράμμισης στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών – Σε ποια τμήματα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο τμήμα από τον ισόπεδο κόμβο Νέου Ρυσίου έως τον ανισόπεδο κόμβο Νέων Μουδανιών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σήμερα Παρασκευή από τις 07.00 το πρωί έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης και με το Τμήμα Τροχαίας Νέων Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες διαγράμμισης

