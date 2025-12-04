Πολύωρες διακοπές νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Έκτακτες διακοπές υδροδότησης σημειώνονται αυτή την ώρα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΥΑΘ, χωρίς νερό έχουν μείνει κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές:

Στην Πυλαία και συγκεκριμένα στην οδό Αθανάσιου Διάκου και στις παρακείμενες οδούς. Η εκτιμώμενη ώρα αποκατάστασης της υδροδότησης είναι περίπου στις 12:30.

Στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στις οδούς Ανδρέα Κάλβου, Αγίου Δημητρίου, Γλάδστωνος και στις παρακείμενες οδούς. Η εκτιμώμενη ώρα αποκατάστασης της υδροδότησης είναι στις 13:30.

Στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην οδό Γιαννιτσών και στις παρακείμενες οδούς. Η εκτιμώμενη ώρα αποκατάστασης της υδροδότησης είναι στις 12:30.