Πολύωρες διακοπές νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Έκτακτες διακοπές υδροδότησης σημειώνονται αυτή την ώρα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΥΑΘ, χωρίς νερό έχουν μείνει κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές:

Στην Πυλαία και συγκεκριμένα στην οδό Αθανάσιου Διάκου και στις παρακείμενες οδούς. Η εκτιμώμενη ώρα αποκατάστασης της υδροδότησης είναι περίπου στις 12:30.

Στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στις οδούς Ανδρέα Κάλβου, Αγίου Δημητρίου, Γλάδστωνος και στις παρακείμενες οδούς. Η εκτιμώμενη ώρα αποκατάστασης της υδροδότησης είναι στις 13:30.

Στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην οδό Γιαννιτσών και στις παρακείμενες οδούς. Η εκτιμώμενη ώρα αποκατάστασης της υδροδότησης είναι στις 12:30.

Διακοπές νερού Θεσσαλονίκη

