Λευκά ρούχα: Πώς να αφαιρέσετε τους ροζ λεκέδες με ένα φυσικό υλικό από την κουζίνα σας

Μια στιγμή απροσεξίας στον διαχωρισμό των ρούχων αρκεί για να μετατρέψει τα λευκά ρούχα σε ροζ. Η διαρροή χρώματος, ειδικά από καινούργια κόκκινα υφάσματα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα κατά το πλύσιμο των ρούχων. Ευτυχώς, ένα φυσικό υλικό από την κουζίνα αποδεικνύεται ο απόλυτος σύμμαχος για την αφαίρεση των ροζ λεκέδων, αρκεί να κινηθείτε γρήγορα και με τη σωστή μέθοδο.

Γιατί βάφουν τα ρούχα στο πλυντήριο

Οι ροζ λεκέδες προκαλούνται από τη «διαρροή» χρώματος, φαινόμενο που είναι πιο συνηθισμένο στα καινούργια ρούχα. Όταν πλένονται μαζί με άλλα είδη, η βαφή που δεν έχει σταθεροποιηθεί πλήρως μπορεί να μεταφερθεί στα λευκά ή ανοιχτόχρωμα υφάσματα.

Αυτή η μεταφορά χρώματος εντείνεται όταν η πλύση γίνεται σε ζεστό νερό, καθώς η θερμότητα ανοίγει τις ίνες του υφάσματος, επιτρέποντας στο κόκκινο χρώμα να απελευθερωθεί και να απορροφηθεί από τα υπόλοιπα ρούχα.

Ανάλογα με την ποσότητα της βαφής, μπορεί να χρειαστούν αρκετές πλύσεις μέχρι ένα κόκκινο ρούχο να σταματήσει να «βγάζει» χρώμα. Για τον λόγο αυτό, είναι καλή ιδέα να πλένετε τα σκουρόχρωμα ή κόκκινα είδη ξεχωριστά.

Η δύναμη του λευκού ξυδιού στην αφαίρεση λεκέδων

Αν τα λευκά σας έγιναν ροζ, το λευκό ξύδι είναι ο σύμμαχός σας. Λειτουργεί αποτελεσματικά χάρη στο οξικό οξύ που περιέχει, το οποίο διασπά τα μόρια της ξένης βαφής και τα “ανασηκώνει” από το ύφασμα χωρίς να φθείρει τις ίνες.

Σε αντίθεση με τη χλωρίνη, το ξύδι είναι ασφαλές όχι μόνο για τα λευκά υφάσματα, αλλά και εκείνα που έχουν παστέλ αποχρώσεις, όπως το κρεμ, το κίτρινο ή το γαλάζιο.

Πώς να αφαιρέσετε τους ροζ λεκέδες από τα λευκά ρούχα με ξύδι

Παρατηρήσατε ροζ λεκέδες στα λευκά ή ανοιχτόχρωμα ρούχα σας μόλις τα βγάλατε από το πλυντήριο; Μην τα βάλετε στο στεγνωτήριο! Η θερμότητα θα σταθεροποιήσει τη βαφή στις ίνες του υφάσματος, καθιστώντας την αφαίρεση των λεκέδων σχεδόν αδύνατη. Η ταχύτητα είναι το κλειδί: πρέπει να δράσετε όσο τα ρούχα είναι ακόμα βρεγμένα.

Τοπική αντιμετώπιση λεκέδων

Αν η ζημιά περιορίζεται σε συγκεκριμένα σημεία, ακολουθήστε αυτή τη μέθοδο:

Ανακατέψτε ίσα μέρη λευκού ξυδιού και νερού σε ένα μπουκάλι σπρέι.

Ψεκάστε απευθείας πάνω στους ροζ λεκέδες.

Αφήστε το να δράσει για 30 λεπτά.

Ξεπλύνετε με κρύο νερό και επαναλάβετε αν χρειαστεί.

Μούλιασμα για ρούχα που “έβαψαν” παντού

Αν ολόκληρο το ρούχο απέκτησε ροζ απόχρωση:

Γεμίστε μια λεκάνη με 4 λίτρα κρύο νερό.

Προσθέστε 1 έως 2 φλιτζάνια λευκό ξύδι.

Αφήστε τα ρούχα να μουλιάσουν για 30 έως 60 λεπτά.

Ξεπλύνετε και πλύνετε ξανά κανονικά στο πλυντήριο.

Επίμονοι λεκέδες; Χρησιμοποιήστε μαγειρική σόδα

Αν το ξύδι μόνο του δεν αρκεί, η μαγειρική σόδα μπορεί να βοηθήσει.

Προσοχή: Αποφύγετε τη σόδα σε σκουρόχρωμα υφάσματα, καθώς μπορεί να προκαλέσει ξεθώριασμα.

Ανακατέψτε ίσα μέρη ξυδιού και μαγειρικής σόδας μέχρι να γίνει πάστα.

Τρίψτε το μείγμα πάνω στον λεκέ και αφήστε το για 30 λεπτά.

Μουλιάστε το ρούχο σε ένα διάλυμα από ίσα μέρη ξυδιού, νερού και απορρυπαντικού πριν την τελική πλύση.

