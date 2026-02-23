Καθαρά Δευτέρα: Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά σήμερα και μέχρι τι ώρα

Δύο μεγάλες αλυσίδες θα είναι ανοιχτές ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας αλλά με μειωμένο ωράριο.

Αρκετές αλυσίδες σούπερ μάρκετ αποφάσισαν να μην ανοίξουν ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας. Ωστόσο, δύο μεγάλες αλυσίδες αποφάσισαν να ανοίξουν αλλά για συγκεκριμένες ώρες.

Αρχικά Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος και Μασούτης δεν θα ανοίξουν ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας. Αντίθετα τα myMarket θα ανοίξουν κάποια καταστήματα σε Αθήνα και επαρχία με ωράριο 8:00 – 14:00. (εδώ η λίστα).

Τα LIDL ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας θα είναι ανοιχτά με ωράριο 07:45 – 16:00 ενώ ανοιχτά θα μείνουν με διευρυμένο ωράριο οι αλυσίδες shop & go αλλά και σούπερ μάρκετ ΟΚ και Bazaar.