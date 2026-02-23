MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Καθαρά Δευτέρα: Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά σήμερα και μέχρι τι ώρα

|
THESTIVAL TEAM

Δύο μεγάλες αλυσίδες θα είναι ανοιχτές ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας αλλά με μειωμένο ωράριο.
Αρκετές αλυσίδες σούπερ μάρκετ αποφάσισαν να μην ανοίξουν ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας. Ωστόσο, δύο μεγάλες αλυσίδες αποφάσισαν να ανοίξουν αλλά για συγκεκριμένες ώρες.

Αρχικά Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος και Μασούτης δεν θα ανοίξουν ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας. Αντίθετα τα myMarket θα ανοίξουν κάποια καταστήματα σε Αθήνα και επαρχία με ωράριο 8:00 – 14:00. (εδώ η λίστα).

Τα LIDL ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας θα είναι ανοιχτά με ωράριο 07:45 – 16:00 ενώ ανοιχτά θα μείνουν με διευρυμένο ωράριο οι αλυσίδες shop & go αλλά και σούπερ μάρκετ ΟΚ και Bazaar.

Καθαρά Δευτέρα Σούπερ μάρκετ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Νίκος Αποστολόπουλος: Χρειάζεται να μου αρέσει το J2US; Η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς είναι για τα πανηγύρια

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Κομισιόν για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ: Αναμένουμε από τις ΗΠΑ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Νεαρός έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του στην Πλατεία Γεωργίου

MEDIA NEWS 9 ώρες πριν

Λευτέρης Πολυχρόνης: Υπήρξε στιγμή που μετάνιωσα για την απόφαση μου να γίνω ηθοποιός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 19 ώρες πριν

Βραχυχρόνιες μισθώσεις στο Αιγαίο: 24.946 καταχωρίσεις και έντονες διαφοροποιήσεις ανά νησί – Όλες οι αλλαγές

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Περιορισμός πτήσεων σε τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας λόγω επίθεσης με drones