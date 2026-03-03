MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες διαγράμμισης από σήμερα στην Εθνική Οδό 16 Θεσσαλονίκης- Γαλάτιστας- Αρναίας – Παλαιοχωρίου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό 16 Θεσσαλονίκης- Γαλάτιστας- Αρναίας – Παλαιοχωρίου θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τρίτη 3 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες διαγράμμισης (αξονικές γραμμές και οριογραμμές) θα πραγματοποιηθούνστο τμήμα της οδού από τον κόμβο Γαλάτιστας (Χ.Θ. 41+200 περίπου) έως και τον κόμβο Αγίου Προδρόμου (Χ.Θ. 49+000 περίπου)

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το ΤμήμαΤροχαίας Πολυγύρου ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες διαγράμμισης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Κικίλιας: 85 Έλληνες ναυτικοί βρίσκονται στην εμπόλεμη ζώνη – Όλοι καλά στην υγεία τους

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Παραμένει εγκλωβισμένη στο Άμπου Ντάμπι η ομάδα μπάσκετ Κ18 του Άρη – Τι λέει πατέρας αθλητή

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: “Ζήσαμε τρομακτικές στιγμές, ανησύχησα για τη ζωή μου” λέει Ελληνίδα από το Ντουμπάι

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

“Όχι” από τον Σάντσεθ στη χρήση των βάσεων στην Ισπανία από αμερικανικά αεροσκάφη κατά του Ιράν

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Κύπρος: Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Πάφου για ύποπτο drone – Εκκένωση και στρατιωτικών βάσεων

MEDIA NEWS 18 ώρες πριν

Ναταλία Αργυράκη: Ήταν ταραχώδης η κατάσταση μέχρι τώρα στην εκπομπή αλλά εγώ πάω χαρούμενη