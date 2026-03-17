Έκτακτες διακοπές νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Έκτακτες διακοπές υδροδότησης σημειώνονται αυτή την ώρα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΥΑΘ, χωρίς νερό έχουν μείνει κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές:

Στο Πανόραμα και συγκεκριμένα στην οδό Στογιάννη και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 12:00.

Στη Σταυρούπολη και συγκεκριμένα στην οδό Λασσάνη Γεωργίου και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 13:00.

Στους Αμπελόκηπους και συγκεκριμένα στην οδό Πέραν και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 12:30.

Στις Συκιές και συγκεκριμένα στις οδούς Τρανού Αντωνίου, Βελεδεμίρη και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 13:00.

Στις Συκιές και συγκεκριμένα στην οδό Λεωνίδα και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 13:00.