Έκτακτες διακοπές νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Έκτακτες διακοπές υδροδότησης σημειώνονται αυτή την ώρα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΥΑΘ, χωρίς νερό έχουν μείνει κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές:

Στο Πανόραμα και συγκεκριμένα στην οδό Στογιάννη και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 12:00.

Στη Σταυρούπολη και συγκεκριμένα στην οδό Λασσάνη Γεωργίου και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 13:00.

Στους Αμπελόκηπους και συγκεκριμένα στην οδό Πέραν και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 12:30.

Στις Συκιές και συγκεκριμένα στις οδούς Τρανού Αντωνίου, Βελεδεμίρη και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 13:00.

Στις Συκιές και συγκεκριμένα στην οδό Λεωνίδα και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 13:00.

Διακοπές νερού ΕΥΑΘ Θεσσαλονίκη

