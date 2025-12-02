Έκτακτες διακοπές νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης
THESTIVAL TEAM
Έκτακτες διακοπές υδροδότησης σημειώνονται αυτή την ώρα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΥΑΘ, χωρίς νερό έχουν μείνει κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές:
Στην Πολίχνη και συγκεκριμένα στις οδούς Οπλαρχηγού Βελέντζα, Μαυρολεύκης και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 13:00.
Στην Πολίχνη και συγκεκριμένα στις οδούς Καστοριάς, Ρόδου και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 11:30.
