Χωρίς νερό σήμερα για 4 ώρες περιοχή της Θεσσαλονίκης

Προβλήματα υδροδότησης για διάστημα τεσσάρων ωρών θα σημειωθούν σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, την Δευτέρα 16/03/2026, από τις 09:00π.μ. έως τις 13:00μ.μ. θα πραγματοποιηθούν εργασίες συνδέσεις δύο (2) νέων αγωγών με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης στην συμβολή των οδών Πτολεμαίων- Ε. Βενιζέλου στη δημοτική ενότητα Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Πτολεμαίων, Δάφνης, Ε. Βενιζέλου καθώς και στις παρακείμενες οδούς τις δημοτικής κοινότητας Πυλαίας του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών.