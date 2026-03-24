MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Χωρίς νερό για 5 ώρες σήμερα περιοχή της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Προβλήματα υδροδότησης για διάστημα πέντε ωρών θα σημειωθούν σήμερα σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, την Τρίτη 24/03/2026, από τις 09:00π.μ. έως τις 14:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης στη συμβολή των οδών Μαυρομιχάλη – Αρκαδίου στη δημοτικής ενότητας Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Λεωφ. Μίκη Θεοδωράκη (Λαγκαδά), Εσωτ. Περιφερειακή, Λεωφ. Στρατού, Αλκιβιάδου, Μαυρομιχάλη, Φλέμινγκ, Ιεραποστόλου Κοσμά και τις παρακείμενες οδούς της Δ.Ε. Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά. Επίσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στον οικισμό Μεγ. Αλέξανδρου στην Δ.Ε. Πολίχνης του δήμου Παύλου Μελά.

“Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών”, αναφέρει η ΕΥΑΘ στην ανακοίνωσή της.

Διακοπή νερού Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου”, λέει ο πατέρας του Κλεομένη που δολοφονήθηκε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Αίγινα: Κανονικά από το πρωί εξυπηρετούνται οι νεφροπαθείς στην ιδιωτική μονάδα τεχνητού νεφρού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 24 ώρες πριν

Στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης οι επιπτώσεις του πολέμου: Σχέδιο δράσης με τρία σενάρια για ανακούφιση των νοικοκυριών

ΥΓΕΙΑ 15 ώρες πριν

Αυτοάνοσα νοσήματα: Οι άγνωστες επιπτώσεις τους στα μάτια και την όραση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου σε πλατεία – Συνελήφθη 17χρονος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Πλεύρης: “Δεν πρέπει να σεβόμαστε τους αγώνες της Αριστεράς” – Τσουκαλάς: “Επικίνδυνο εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα”