Θεσσαλονίκη: Δελφίνια έκαναν για ακόμη μια φορά την εμφάνιση τους στον Θερμαϊκό – Δείτε βίντεο

Ένα όμορφο θέαμα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το πρωί της Δευτέρας (17/11) οι διερχόμενοι στην παραλία της Θεσσαλονίκης βλέποντας δελφίνια να κολυμπούν αμέριμνα στον Θερμαϊκό.

Οι περαστικοί σταματούν συχνά για να χαζέψουν τα πανέμορφα θηλαστικά, όταν τα νερά είναι ήρεμα και αυτά κολυμπούν κοντά στο deck της παραλίας της Θεσσαλονίκης.

Έτσι λοιπόν και σήμερα το πρωί όσοι είχαν την ευκαιρία να δουν τα δελφίνια, έσπευσαν να βγάλουν φωτογραφίες και βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Δείτε το βίντεο:

Dolphins playing, in Thermaikos gulf. 17 November 2025

♬ What A Wonderful World – Louis Armstrong

Δελφίνια Θεσσαλονίκη

