Περισσότεροι από 1.000 μαθητές στην ημερίδα της ΠΚΜ για την κυβερνοασφάλεια

Η δράση, με τίτλο «Safe Web, Strong Future!» πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και με τη συμμετοχή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενώ υποστηρίχθηκε από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Τεχνολογίας και Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΤΠΕ) και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κυβερνοασφάλειας της Google.

Στο επίκεντρο της ημερίδας βρέθηκε η ανάγκη ενημέρωσης των νέων για τους κινδύνους του διαδικτύου, καθώς, όπως τονίστηκε, «οι κακόβουλοι συχνά κρύβονται πίσω από το πέπλο της ανωνυμίας», με αποτέλεσμα να καθίσταται κρίσιμη η καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων από μικρή ηλικία.

Μέσα από διαδραστικές παρουσιάσεις και πραγματικά παραδείγματα, οι μαθητές ενημερώθηκαν για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την αναγνώριση ψηφιακών απειλών.

Στην ημερίδα συμμετείχαν ως ομιλητές ο Παναγιώτης Κατσαρός, Καθηγητής Πληροφορικής ΑΠΘ, ο Ανδρέας Συμεωνίδης, Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, και η Εύα Ευαγγέλου, εκπρόσωπος της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του influencer DK και πέντε φορές παγκόσμιου πρωταθλητή στο παρκούρ Δημήτρη Κυρσανίδη, ο οποίος μίλησε στους μαθητές για τους κινδύνους των social media μέσα από τη δική του εμπειρία.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή των διδακτόρων του Intelligent Systems & Software Engineering Lab (ISSEL) του ΑΠΘ, οι οποίοι, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Ανδρέα Συμεωνίδη, ανέπτυξαν και παρουσίασαν διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό, ενισχύοντας τη βιωματική εμπειρία των μαθητών. Σημαντική ήταν επίσης η συμμετοχή φοιτητών του ΑΠΘ, οι οποίοι, έχοντας εκπαιδευτεί μέσω των σεμιναρίων κυβερνοασφάλειας της Google, συνέβαλαν ενεργά στην υλοποίηση της ημερίδας.

«Στείλαμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας. Περισσότεροι από 1.000 μαθητές απέκτησαν ουσιαστικές γνώσεις μέσα από σύγχρονες, διαδραστικές προσεγγίσεις και τη συνεργασία με την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα. Ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επενδύουμε σταθερά στη νέα γενιά, ενισχύοντας τις ψηφιακές δεξιότητες και διαμορφώνοντας μια ισχυρή ψηφιακή κουλτούρα, που αποτελεί προϋπόθεση για το μέλλον», ανέφερε σε σχετική δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Νίκος Τζόλλας.