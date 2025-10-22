Νέα έκθεση του ΝΟΗΣΙΣ με τίτλο: “Τεχνολογία: τα εργαλεία που άλλαξαν τον κόσμο”

Αντίστροφη μέτρηση για τα αποκαλυπτήρια της νέας έκθεσης του ΝΟΗΣΙΣ, με τίτλο «Τεχνολογία: τα εργαλεία που άλλαξαν τον κόσμο» και με στόχο να αναδείξει την καθοριστική σημασία της τεχνολογίας στη ζωή μας μέσα από την ιστορία και την εξέλιξή της.

Τι είναι η Τεχνολογία; Πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς αυτή; Πώς δημιουργείται;

Διαδραστικές ξεναγήσεις, πολυμεσικές εφαρμογές, ψηφιακά μέσα και πάνω από 200 ιστορικά εκθέματα από την πλούσια συλλογή του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας, από 18 Νοεμβρίου 2025, θα ταξιδεύουν τον επισκέπτη στον θαυμαστό κόσμο της τεχνολογίας.

Τηλέφωνα, τηλεοράσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ραδιόφωνα, ψυγεία, ασανσέρ, καφετιέρες, φωτογραφικές μηχανές, αυτοκίνητα, είναι λίγα μόνο από μία πληθώρα τεχνολογικών αντικειμένων που αποτελούν μέρος της καθημερινότητας.

Σ΄ έναν χώρο 1.000 τ.μ., οι επισκέπτες μπορούν να δουν από κοντά εργαλεία και εφευρέσεις – ορόσημα, τα οποία διαμόρφωσαν τον σύγχρονο κόσμο, δίνοντας ώθηση στην πρόοδο και την εξέλιξη, αλλά και έφεραν νέες προκλήσεις.

Οι πληροφορίες παρουσιάζονται με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο, ενώ η ξενάγηση διαφοροποιείται, ανάλογα με την ηλιακή ομάδα του κοινού. Προβολές και αρχειακό υλικό, ηχοτοπία και λειτουργικές αυθεντικές συσκευές, διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον, κάνοντας την περιήγηση στην έκθεση μία μοναδική εμπειρία.

Οι οργανωμένες σχολικές ομάδες θα κάνουν ένα φανταστικό ταξίδι στο παρελθόν και θα μάθουν για ορισμένους από τους σημαντικότερους σταθμούς στην πορεία του ανθρώπινου πολιτισμού. Θα αντιληφθούν πόσο καθοριστική είναι η επίδραση της τεχνολογίας σήμερα για τον άνθρωπο, θα προβληματιστούν για όσα θα φέρνουν οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις αύριο και θα αναζητήσουν απάντηση στο ερώτημα: Τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σε έναν κόσμο μηχανών;

Οι επισκέπτες της νέας έκθεσης θα δουν, για παράδειγμα, πόσο επηρέασε τη ζωή του προϊστορικού ανθρώπου η εφεύρεση του ταπεινού μαχαιριού; Απομυθοποιήθηκαν τα ουράνια σώματα και οι ιδιότητές τους με την κατασκευή και τη χρήση του τηλεσκοπίου; Τα βιβλία έπαψαν να είναι προνόμιο των λίγων και πλουσίων με την εφεύρεση του τυπογραφικού πιεστηρίου; Πώς θα ήταν τα καλοκαίρια μας χωρίς…ψυγείο; Φανταζόταν άραγε ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ τη σημασία της εφεύρεσής του και τη θέση της στην καθημερινότητα των ανθρώπων;…Και τελικά πώς προδιαγράφεται ο κόσμος του αύριο;

«Καλούμε μικρούς και μεγάλους να εξερευνήσουν τη συναρπαστική εξέλιξη της τεχνολογίας και να δουν την καταλυτική επίδρασή της στην ανθρωπότητα, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνουν οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η βιοτεχνολογία, μέσα από ένα ανεπανάληπτο ταξίδι πίσω στον χρόνο, στο σύγχρονο παρόν και στο πολλά υποσχόμενο αλλά ίσως αμφίβολο μέλλον», επισημαίνει η πρόεδρος του ΝΟΗΣΙΣ, Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη, αναφερόμενη στη νέα έκθεση «Τεχνολογία: τα εργαλεία που άλλαξαν τον κόσμο», συμπληρώνοντας ότι η συγκεκριμένη εμβληματική έκθεση διοργανώνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από την ίδρυση του φορέα.

«Η τεχνολογία, από την ανακάλυψη της φωτιάς έως σήμερα, έχει μεταμορφώσει ριζικά τον κόσμο και την ανθρώπινη ύπαρξη. Στη σύγχρονη εποχή, η επίδρασή της είναι καθολική, αγγίζοντας κάθε πλευρά της καθημερινότητάς μας, από τη μετακίνηση και την επικοινωνία έως την εργασία και τον τρόπο ζωής. Για να παρουσιάσει αυτό το συναρπαστικό ταξίδι, δημιουργήθηκε η έκθεση και στόχος της είναι να ταξιδέψει τους επισκέπτες από τη λίθινη εποχή έως την ψηφιακή, προσφέροντάς τους παράλληλα τροφή για σκέψη σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες των μελλοντικών τεχνολογιών. Πιστεύουμε πως η έκθεση θα προσφέρει μια μοναδική και διασκεδαστική εμπειρία μάθησης και προβληματισμού που αγγίζει όλες τις ηλικίες. Γιατί η ιστορία της τεχνολογίας δεν είναι απλά μια συλλογή από εργαλεία, είναι η ιστορία μας.», σημειώνει ο Υπεύθυνος Εκθέσεων και Ανάπτυξης Περιεχομένου του ΝΟΗΣΙΣ, Λεωνίδας Γυμνόπουλος.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο site που έχει δημιουργηθεί για την νέα έκθεση του ΝΟΗΣΙΣ στο σύνδεσμο http://texnologia.tools/