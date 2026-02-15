Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τη 15η Φεβρουαρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 14 Φεβρουαρίου:

1857 Λήγει η κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά από τους Αγγλογάλλους. Είχε επιβληθεί από τις 12 Μαΐου του 1854, λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας.

1951 Ο βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος και τέως Υπουργός Μεταφορών Πάνος Χατζηπάνος καταδικάζεται από το Ειδικό Δικαστήριο (Υπουργοδικείο) σε 2 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή για απιστία κατά του Δημοσίου, σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς των καυσίμων.

1974 Η άντληση πετρελαίου από το πρώτο στρώμα των κοιτασμάτων της Θάσου φτάνει τα 10.000 βαρέλια ημερησίως.

1989 Η Σοβιετική Ένωση ανακοινώνει ότι και ο τελευταίος της στρατιώτης έχει αποχωρήσει από το Αφγανιστάν.

1991 Η Τσεχοσλοβακία, η Ουγγαρία και η Πολωνία υπογράφουν τη Συνθήκη του Βίσεγκραντ για τη φιλελευθεροποίηση των αγορών τους.

2005 Εγκαινιάζεται η δημοφιλής ιστοσελίδα ανταλλαγής βίντεο YouTube.

Γεννήσεις

1564 Γκαλιλέο Γκαλιλέι, γνωστός στην Ελλάδα ως Γαλιλαίος, ιταλός αστρονόμος και φυσικός, που υποστήριξε την ηλιοκεντρική θεωρία, την οποία εξαναγκάστηκε από την Ιερά Εξέταση ν’ απαρνηθεί. (Θαν. 8/1/1642)

1835 Δημήτριος Βικέλας, έλληνας ποιητής και πεζογράφος, πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. («Λουκής Λάρας») (Θαν. 7/7/1908)

1887 Πιοτρ Νεστέροφ, ρώσος πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, με πολλές πρωτιές στο ενεργητικό του, μεταξύ αυτών και την πρώτη ανακύκληση. (Θαν. 26/8/1914)

Θάνατοι

1932 Λυσίμαχος Καυταντζόγλου, έλληνας διπλωμάτης, νομικός και εθνικός ευεργέτης. Με τα χρήματα που άφησε στη διαθήκη του χτίστηκε το Καυταντζόγλειο στη Θεσσαλονίκη. (Γεν. 1870)

1988 Ρίτσαρντ Φάινμαν, αμερικανός φυσικός ο οποίος συνέβαλε στην κατασκευή της πρώτης ατομικής βόμ­βας κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου· τιμήθηκε μαζί με τους S. Tomonaga και J.S. Schwinger με το Νόμπελ Φυσικής (1965) για τη θεμελιακή εργασία τους στην κβαντική ηλεκτροδυναμική, η οποία είχε σημαντικές συνέπειες στη φυσική στοιχειωδών σωματιδίων. (Γεν. 11/5/1918)

2008 Ντόλυ Γουλανδρή, ιδρύτρια του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. (Γεν. 1921)