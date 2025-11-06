Θεσσαλονίκη: “Μπροστά στην Αιωνιότητα” – Μουσικοθεατρικό αφιέρωμα για τον Μίκη Θεοδωράκη στο Κινηματοθέατρο Κολοσσαίον

Σε συνέχεια των μεγάλων αφιερωμάτων που πραγματοποιούνται προς τιμήν του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη και δημιουργού Μίκη Θεοδωράκη, η Θεσσαλονίκη υποδέχεται ένα μοναδικό μουσικοθεατρικό ταξίδι στη ζωή, το έργο και τη φιλοσοφία του.

Μέσα από τραγούδια, αφήγηση, θεατρικούς διαλόγους, χορό, ζωγραφική και θέατρο σκιών,

η παράσταση «Μπροστά στην Αιωνιότητα» ζωντανεύει τον Θεοδωράκη όχι μόνο ως συνθέτη, αλλά ως σύμβολο αξιών, έμπνευσης και αγώνα, που διαμόρφωσε τη σύγχρονη ελληνική ταυτότητα και τον πολιτισμό μας.

Πλοκή & Φιλοσοφία του έργου

Η παράσταση είναι ένα μουσικοθεατρικό αφιέρωμα στη ζωή, το έργο και τη φιλοσοφία του Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Ένα ταξίδι μέσα στον χρόνο και την ψυχή ενός δημιουργού που ένωσε την ποίηση με τον αγώνα, τη μουσική με την ελευθερία, την τέχνη με τον άνθρωπο.

Ο θεατής ταξιδεύει από τα παιδικά χρόνια του Μίκη στη Χίο, στις μεγάλες στιγμές του αγώνα και της δημιουργίας, μέχρι τη φιλοσοφική του σκέψη για τη “συμπαντική αρμονία” – την ιδέα ότι ο άνθρωπος, η φύση και η μουσική αποτελούν ένα ενιαίο, αόρατο σύνολο.

Η μουσική συναντά το θέατρο, η ποίηση μεταμορφώνεται σε εικόνα, και ο λόγος του μεγάλου δημιουργού γίνεται αφορμή για ενδοσκόπηση, συγκίνηση και έμπνευση. Μια παράσταση που δεν αναπαριστά απλώς τον Θεοδωράκη — μας καλεί να τον ανακαλύψουμε ξανά, μέσα μας.

Δείτε το Video Trailer:

Συντελεστές

Σύλληψη ιδέας / Ερμηνεύτρια: Χαρίκλεια Πάπαρη

Σκηνοθεσία: Νικόλαος Ορτετζάτος

Κείμενα: Ζωή Ράλλη

Θέατρο Σκιών: Αγάπιος Αγαπίου

Ηθοποιοί: Μαρία Κατέχη, Παναγιώτης Καπρίτσιος, Γιάννης Φιλιππουπολίτης

Ζωγράφοι: Κατερίνα Σχοινά, Μόδεστος Άνθιμος

Χορευτές: Θοδωρής Γερονικάκης, Anna-Luce Σόκουτη

Μουσικοί:

Πιάνο: Φίλιππος Κωσταβέλης

Κανονάκι: Λυδία Ρουμελιώτη

Κρητική λύρα: Κωνσταντίνος Σίμαρος

Κοντραμπάσο: Δημήτρης Γουμπερίτσης

Video Art: Φώτης Πολίτης

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Χρήστος “Λάγνης” Πανοηλίας

Εισιτήρια

Τιμές:

12€ (προπώληση)

13€ (ταμείο)

Σημεία προπώλησης:

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ – Δημ. Γούναρη 39 (Καμάρα) – εδώ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ – 25ης Μαρτίου 51, Ευκαρπία – εδώ

Κινηματοθέατρο Κολοσσαίον – Λεωφ. Βασ. Όλγας 150 – εδώ

Online από την Ticketmaster εδώ: https://www.ticketmaster.gr/mprosta-sthn-aiwniothta_sen_2007519.html

Η αγορά εισιτηρίου εξασφαλίζει την είσοδό σας στο χώρο.

Η αντιστοίχιση θέσεων γίνεται την ημέρα της παράστασης στο ταμείο του Κολοσσαίον.