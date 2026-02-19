Υπουργείο Παιδείας: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε χθες, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, το νομοσχέδιο του Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, σύσταση νέας κατηγορίας θέσεων Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, πλαίσιο λειτουργίας Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και Ανώτερων Σχολών Μουσικής Εκπαίδευσης και λοιπές ρυθμίσεις».

Πρόκειται για ένα εκτενές θεσμικό πλαίσιο, που συνδυάζει μια ιστορική μεταρρύθμιση στον χώρο των παραστατικών τεχνών με παρεμβάσεις, οι οποίες αφορούν στο σύνολο της δημόσιας εκπαίδευσης: από τις σχολικές βιβλιοθήκες έως τον επαγγελματικό προσανατολισμό και το International Baccalaureate.

Πανεπιστημιακή στέγη για τις παραστατικές τέχνες

Κεντρικός άξονας του νομοσχεδίου είναι η ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών (Α.Σ.Π.Τ.), ενός δημόσιου και αυτοδιοικούμενου ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης ειδικού σκοπού. Με την πρωτοβουλία αυτή επιχειρείται να καλυφθεί ένα διαχρονικό θεσμικό κενό και να υλοποιηθεί μια ρητή πολιτική δέσμευση: η καθιέρωση πανεπιστημιακού επιπέδου σπουδών στις παραστατικές τέχνες, με ενιαίο πλαίσιο, διαφάνεια και σαφή ακαδημαϊκή προοπτική.

Η Α.Σ.Π.Τ. φιλοδοξεί να αποτελέσει το κοινό ακαδημαϊκό «σπίτι» πέντε ιστορικών δημόσιων φορέων: του Εθνικό Θέατρο, της Εθνική Λυρική Σκηνή, της Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, του Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και του Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Δεν πρόκειται για μια απλή συγκόλληση δομών, αλλά για ένα εθνικό εγχείρημα με ενιαία ταυτότητα και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, αντάξιο της ιστορίας και της διεθνούς παρουσίας των Ελλήνων δημιουργών.

Δομή, εισαγωγή και μετάβαση σπουδαστών

Η νέα Σχολή οργανώνεται με τρόπο που συνδέει την ακαδημαϊκή συγκρότηση με την καλλιτεχνική πράξη. Η εισαγωγή των φοιτητών θα γίνεται μέσω ειδικών εξετάσεων, με δια ζώσης αξιολόγηση δεξιοτήτων, προσαρμοσμένη στη φύση κάθε αντικειμένου. Στη στελέχωση προβλέπεται θεσμική αξιοποίηση καταξιωμένων καλλιτεχνών, με σαφείς και σταθερούς κανόνες, ώστε η ποιότητα των σπουδών να στηρίζεται και στην εμπειρία του πεδίου.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τους ήδη εγγεγραμμένους σπουδαστές των υφιστάμενων σχολών. Προβλέπεται η δυνατότητα ένταξής τους σε αντίστοιχα προγράμματα της Α.Σ.Π.Τ. έως συγκεκριμένο εξάμηνο και υπό προϋποθέσεις – με βασικότερη την κατοχή απολυτηρίου Λυκείου – διασφαλίζοντας ομαλή και θεσμικά ασφαλή μετάβαση σε πανεπιστημιακό τίτλο. Όσοι δεν επιθυμούν ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης, θα μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο υφιστάμενο πλαίσιο, λαμβάνοντας τίτλο επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Παράλληλα, τίθεται σαφές χρονοδιάγραμμα σταδιακής παύσης εγγραφών νέων σπουδαστών στις παλαιές σχολές και οριστικής παύσης λειτουργίας τους, ώστε να αποφευχθεί η διαιώνιση ενός διπλού συστήματος.

Αναδιάταξη της ανώτερης καλλιτεχνικής και μουσικής εκπαίδευσης

Οι μέχρι σήμερα Σχολές Ανώτερης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης αναδιαμορφώνονται και αποκτούν ενιαία ονομασία, ενώ τα μουσικά ιδρύματα οργανώνονται αντίστοιχα ως Ανώτερες Σχολές Μουσικής Εκπαίδευσης. Οι τίτλοι τους κατατάσσονται ρητά στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, με σαφή αναγνώριση των υφιστάμενων τίτλων ως ισότιμων. Κατοχυρώνεται η χρησιμότητά τους ως τυπικών προσόντων για αντίστοιχες θέσεις, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει ακαδημαϊκή δίοδος προς τα Α.Ε.Ι. μέσω κατάταξης σε προχωρημένο εξάμηνο.

Από το τέλος του 2026, η εποπτεία της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στο Υπουργείο Παιδείας.

Οι σχολικές βιβλιοθήκες

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει εκτενή δέσμη παρεμβάσεων και για το δημόσιο σχολείο.

Οι σχολικές βιβλιοθήκες αντιμετωπίζονται πλέον ως κρίσιμη υποδομή εκπαιδευτικής ισότητας. Θεσπίζεται ο ρόλος του Υπεύθυνου Σχολικής Βιβλιοθήκης – κατά προτεραιότητα βιβλιοθηκονόμου – και προβλέπεται δικτύωση και συνεργασία μεταξύ βιβλιοθηκών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες μεταξύ σχολικών μονάδων. Παράλληλα, δημιουργείται ψηφιακό οικοσύστημα σχολικών βιβλιοθηκών, με διασύνδεση, διάχυση ψηφιακού περιεχομένου και ειδική μέριμνα για μαθητές με αναπηρία.

International Baccalaureate στο δημόσιο σύστημα

Για πρώτη φορά θεσπίζεται ολοκληρωμένο πλαίσιο λειτουργίας του International Baccalaureate (ΙΒ) σε δημόσιες σχολικές μονάδες. Ρυθμίζονται ειδικά ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία και εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, καθώς και στην Ιστορία, ενώ καθορίζονται σαφείς διαδικασίες για την ίδρυση και λειτουργία τμημάτων, τις εγγραφές μαθητών, τη στελέχωση και την κάλυψη αναγκών σε εξοπλισμό.

Πιο έγκαιρος και ουσιαστικός επαγγελματικός προσανατολισμός

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός ενισχύεται και μεταφέρεται νωρίτερα στη σχολική διαδρομή. Η συμβουλευτική επεκτείνεται στη Γ΄ Γυμνασίου, με δύο ατομικές συνεδρίες ανά μαθητή, ενώ ο συντονισμός γίνεται με αξιοποίηση του μητρώου συμβούλων του Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Δημιουργείται, επίσης, ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της gov.gr, πλήρως προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία, στην οποία θα έχουν πρόσβαση μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και της Α΄ τάξης ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Λυκείων Ειδικής Αγωγής και του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.

Ρυθμίσεις για τα Τέμπη και το προσωπικό της εκπαίδευσης

Στο ίδιο νομοσχέδιο παρατείνεται έως το 2027 η ειδική μέριμνα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συγγενών, θυμάτων και πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Παράλληλα, επιχειρείται εξορθολογισμός του πλαισίου αποσπάσεων και μετατάξεων εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ προς τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου. Οι αποσπάσεις αποκτούν τριετή διάρκεια και απαιτούν ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, με στόχο να καλύπτονται οι διοικητικές ανάγκες χωρίς να αποδυναμώνονται τα σχολεία. Προβλέπεται, επίσης, εφάπαξ δυνατότητα μετάταξης σε κενές οργανικές θέσεις για όσους βρίσκονται εκτός σχολικής τάξης για πέντε έτη και άνω.

Λοιπές παρεμβάσεις

Τέλος, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με αναπροσαρμογή του πλαισίου κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών και μετακινήσεων, ώστε να διασφαλίζεται η ακαδημαϊκή ισορροπία. Ενισχύονται οι εγγυήσεις ποιότητας στη λειτουργία του Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, με στόχο τη μείωση καθυστερήσεων και αστοχιών, ενώ στα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα ενδυναμώνεται ο έλεγχος αναλογικότητας και η υποχρέωση αιτιολόγησης περιοριστικών μέτρων, προς όφελος της διαφάνειας και της θεσμικής σαφήνειας.

Εδώ το link της διαβούλευσης