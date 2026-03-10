Βορίδης: Θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την εμπλοκή στον πόλεμο αν αφήναμε απροστάτευτη την Κύπρο

“Θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την εμπλοκή στον πόλεμο αν αφήναμε απροστάτευτη την Κύπρο”, δήλωσε σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 ο πρώην υπουργός αγροτικής ανάπτυξης Μάκης Βορίδης, απαντώντας στα πυρά της αντιπολίτευσης.

«Και αυτή είναι η διαφορά των πολιτικών. Ότι από τη μια μεριά έχεις την αριστερά, η οποία έχει μία απολύτως περιορισμένη προσέγγιση για το τι είναι ελληνισμός και τι πρέπει να προστατεύεις. Και από την άλλη μεριά έχεις αυτήν την κυβέρνηση που καταλαβαίνει τον ελληνισμό ως κάτι οικουμενικό», πρόσθεσε. “Η Ελλάδα ανήκει σε ένα συγκεκριμένο σύμπλοκο δυνάμεων, γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό”, τόνισε.

Για την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφορικά με την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ερωτηθείς από τον Δημήτρη Βενιέρη για την καχυποψία με την οποία ο κόσμος αντιμετωπίζει το πόρισμα, ο πρώην υπουργός αγροτικής ανάπτυξης είπε: «Αυτή είναι μια ιστορία που έχει ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, έχουμε φτάσει τον Μάρτιο πέντε μήνες εξετάζουμε μάρτυρες όποιους και όσους μάρτυρες ήθελα να καλέσουμε η αντιπολίτευση με την εξαίρεση δύο ή τριών περιπτώσεων. Όταν εξετάζεις 76 μάρτυρες, εκ των οποίων οι 40 έχουν προταθεί από την αντιπολίτευση και από αυτούς τους μάρτυρες δεν βρίσκεται ένας, να πει μια κουβέντα για τον Βορίδη όταν φέρνουν 20.000 σελίδες έγγραφα, και σε αυτές δεν βρίσκεται ένα έγγραφο που να εμπλέκει τον Βορίδη, το ερώτημα αντιστρέφεται».

Για μετεκλογικές συνεργασίες

Για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών ο κ. Βορίδης είπε: “Αν ο ελληνικός λαός μας πει συνεργασίες, εμείς θα εξαντλήσουμε την εντολή του και την προσπάθεια που θα κάνουμε για να κάνουμε συνεργασίες αλλά για να γίνει μια συνεργασία πρέπει και κάπως τα κόμματα να πουν ότι συνεργάζονται”.