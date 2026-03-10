MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίδης: Θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την εμπλοκή στον πόλεμο αν αφήναμε απροστάτευτη την Κύπρο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

“Θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την εμπλοκή στον πόλεμο αν αφήναμε απροστάτευτη την Κύπρο”, δήλωσε σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 ο πρώην υπουργός αγροτικής ανάπτυξης Μάκης Βορίδης, απαντώντας στα πυρά της αντιπολίτευσης.

«Και αυτή είναι η διαφορά των πολιτικών. Ότι από τη μια μεριά έχεις την αριστερά, η οποία έχει μία απολύτως περιορισμένη προσέγγιση για το τι είναι ελληνισμός και τι πρέπει να προστατεύεις. Και από την άλλη μεριά έχεις αυτήν την κυβέρνηση που καταλαβαίνει τον ελληνισμό ως κάτι οικουμενικό», πρόσθεσε. “Η Ελλάδα ανήκει σε ένα συγκεκριμένο σύμπλοκο δυνάμεων, γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό”, τόνισε.

Για την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφορικά με την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ερωτηθείς από τον Δημήτρη Βενιέρη για την καχυποψία με την οποία ο κόσμος αντιμετωπίζει το πόρισμα, ο πρώην υπουργός αγροτικής ανάπτυξης είπε: «Αυτή είναι μια ιστορία που έχει ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, έχουμε φτάσει τον Μάρτιο πέντε μήνες εξετάζουμε μάρτυρες όποιους και όσους μάρτυρες ήθελα να καλέσουμε η αντιπολίτευση με την εξαίρεση δύο ή τριών περιπτώσεων. Όταν εξετάζεις 76 μάρτυρες, εκ των οποίων οι 40 έχουν προταθεί από την αντιπολίτευση και από αυτούς τους μάρτυρες δεν βρίσκεται ένας, να πει μια κουβέντα για τον Βορίδη όταν φέρνουν 20.000 σελίδες έγγραφα, και σε αυτές δεν βρίσκεται ένα έγγραφο που να εμπλέκει τον Βορίδη, το ερώτημα αντιστρέφεται».

Για μετεκλογικές συνεργασίες

Για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών ο κ. Βορίδης είπε: “Αν ο ελληνικός λαός μας πει συνεργασίες, εμείς θα εξαντλήσουμε την εντολή του και την προσπάθεια που θα κάνουμε για να κάνουμε συνεργασίες αλλά για να γίνει μια συνεργασία πρέπει και κάπως τα κόμματα να πουν ότι συνεργάζονται”. 

Μάκης Βορίδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας από σήμερα στον Περιφερειακό – Τι ισχύει για την κυκλοφορία

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Πλαφόν στην τιμή της βενζίνης βάζει ο Όρμπαν και ζητά να ανασταλούν οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Να προκηρυχθούν αναπληρωματικές εκλογές σε Β’ Πειραιώς, Β3 Νοτίου Τομέα και Β’ Θεσσαλονίκης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

“Στο Ιράν σκοτώνουν τους σκύλους, θεωρούν ότι βρωμάνε”: Η συγκλονιστική αφήγηση 29χρονης Ιρανής που μένει στην Ελλάδα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου: Βράβευσε 13 γυναίκες για την εθελοντική τους προσφορά με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Η Ολλανδία στέλνει φρεγάτα στη Μεσόγειο για την προστασία της Κύπρου