Θ. Πλεύρης για Χίο: Η Αριστερά αρέσκεται να στοχοποιεί το Λιμενικό – Οι κάμερες στα σκάφη είναι επιχειρησιακές όχι όπως της ΕΛΑΣ

Την ενόχλησή του για τη στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στο Λιμενικό μετά την τραγωδία με τους 15 νεκρούς στη Χίο εξέφρασε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος έδωσε και διευκρινίσεις για τις κάμερες στα σκάφη του σώματος.

Όπως είπε στο Action 24 «στη Γαύδο πριν τρεις μήνες είχαμε 3 νεκρούς μετανάστες και τότε το πλοίο που ενεπλάκη ήταν της Frontex η οποία στην αναφορά της έλεγε ότι τους έπιασε πανικός όταν είδαν το σκάφος πήγαν να ανέβουν και πνίγηκαν και κανείς δεν τους αμφισβήτησε. Γιατί; Γιατί η ελληνική αριστερά αρέσκεται να αμφισβητεί και να στοχοποιεί το λιμενικό».

Όσον αφορά τις κάμερες στα σκάφη του Λιμενικού ο κ. Πλεύρης είπε πως «αυτό που γνωρίζω είναι ότι δεν υπάρχουν κάμερες όπως στην ΕΛΑΣ για να κοιτάμε αν έχει γίνει ή όχι ένα συμβάν. Είναι επιχειρησιακές που χρησιμοποιούνται τη νύχτα για εντοπισμό στόχων σε απόσταση. Αυτή λειτουργεί κάθε φορά που υπάρχουν επιχειρησιακοί λόγοι. Στη Χίο δεν χρειάστηκε γιατί το ταχύπλοο ήταν μπροστά του. Ας βγει κάποιος να πει ότι υπάρχει κανονισμός στο λιμενικό για 24ωρη καταγραφή των συμβάντων».

«Οι εγκληματίες και οι δολοφόνοι είναι οι διακινητές. 24 που έχουν σωθεί είναι γιατί εκεί ήταν άνδρες και γυναίκες του Λιμενικού. Καθημερινά στο Αιγαίο και νότια της Κρήτης το λιμενικό σώζει ανθρώπους και την ίδια ώρα χθες στη Βουλή κάποιοι μιλούσαν για έγκλημα του λιμενικού. Όχι μόνο πόρισμα έβγαλαν αλλά αν μπορούσαν θα τους έβαζαν και σε φυλακή» συνέχισε στο πλαίσιο αυτό ο κ. Πλεύρης

Όπως τόνισε «κάποιοι θέλουν να τους έχουν στο στόχαστρο επειδή πιστεύουν τους διακινητές και όχι τους λιμενικούς».

Διευκρίνισε, επίσης, ότι οι αντιδράσεις από τις ΜΚΟ για το νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή για τη νόμιμη μετανάστευση, έγιναν γιατί «φέρνουμε μια διάταξη που λέει ότι οι ΜΚΟ δεν θα παίρνουν απευθείας χρήματα αλλά μέσω διαγωνισμού όπως οι εταιρείες. Το δεύτερο που τους ενοχλεί είναι ότι αν κάποιος που είναι ΜΚΟ σε δομή και καταδικαστεί για διακίνηση μεταναστών θα τιμωρείται βαρύτερα».