Θ. Κουφονικολάκου: Για τέταρτη μέρα δεν απαντάει ο πρωθυπουργός για το επίδομα ανεργίας

Για αποτυχία και έλλειψη οράματος κατηγορεί την κυβέρνηση η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. Θεώνη Κουφονικολάκου σε συνέντευξή της στο Action24.

Παράλληλα τονίζει ότι ο πρωθυπουργός είναι η τέταρτη ημέρα που δεν δίνει καμία απάντηση για το επίδομα ανεργίας.

«Ο πρωθυπουργός για τέταρτη συνεχόμενη μέρα δεν δίνει καμία απάντηση σε ότι αφορά το επίδομα ανεργίας» είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου εξηγώντας ότι για την ΕΛ.Α.Σ. αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. «Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι πέρασαν μια εξαντλητική σεζόν στον τουρισμό και τώρα που έχουν επιστρέψει υπολογίζουν στο επίδομα. Ακούν όμως τον ίδιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τους λέει ότι πρέπει να περιοριστεί δραστικά…».

Ως προς την εξήγηση που δόθηκε για το θέμα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. ήταν απολύτως ξεκάθαρη. «Δεν υπάρχει προσωπική άποψη κυβερνητικού εκπροσώπου, ούτε εκπροσώπου Τύπου σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε όλο το φάσμα της πολιτικής ζωής. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι λένε κάτι το οποίο προδίδει συνήθως έναν σχεδιασμό εκ μέρους του φορέα τον οποίο εκπροσωπούν».

Περιέγραψε στη συνέχεια την προβληματική εικόνα που παρουσιάζει η ΝΔ ως προς τα πεπραγμένα της στην κυβέρνηση και ως προς το όραμά της για το μέλλον της χώρας. «Δηλαδή έχουμε ένα βαθιά ελλειμματικό σχέδιο της ΝΔ απογυμνωμένο από οποιοδήποτε πολιτικό όραμα, χωρίς κανένα μέτρο για την ακρίβεια και τον παραγωγικό μετασχηματισμό», σημειώνει και συνεχίζει «Ταυτόχρονα, έχουμε κινδυνολογία για δημοσιονομικό εκτροχιασμό, για επικείμενη εισβολή της Τουρκίας στην Ελλάδα σε περίπτωση που δεν εκλεγεί η ΝΔ και έχουμε συγχρόνως αυτές τις επιθέσεις σε κοινωνικές παροχές».

Η Θεώνη Κουφονικολάκου απάντησε και στην κριτική της ΝΔ περί «αδύναμης κυβέρνησης» σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Αδύναμη, όπως εξήγησε, είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει βυθίσει τη χώρα στη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ, στο υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής φτώχειας, στεγαστικής επιβάρυνσης, στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας, στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, στο χαμηλότερο επίπεδο στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, στην εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στο χαμηλότερο επίπεδο σε ότι αφορά τα διαδοχικά σκάνδαλα διαφθοράς, συγκάλυψης, διασπάθισης δημοσίου χρήματος, ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η εκπρόσωπος Τύπου της συμπαράταξης ανέφερε ως προς το κόστος του προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ. στη συνέχεια «εάν το Συμβούλιο δεν επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς της Νέας Δημοκρατίας ως προς το κόστος του προγράμματός μας, θα πρέπει είτε να παραδεχθούν ότι δεν ξέρουν να υπολογίζουν, -γεγονός που θα μας ανησυχήσει ως προς τον οικονομικό σχεδιασμό της χώρας-, είτε να πουν ότι παρουσίασαν μία ψευδή εικόνα και μόλυναν με τοξικό θόρυβο την πολιτική συζήτηση».

Τέλος αναφορικά με τις συνεργασίες τόνισε ότι η ΕΛ.Α.Σ. είναι ένα κόμμα τριών μηνών και υποστήριξε «σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις». Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια για συνεργασία με τη ΝΔ τονίζοντας «δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη. Δεν θα μπορούσε εξάλλου, γιατί για εμάς απόλυτη προτεραιότητα έχει η υλοποίηση του δικού μας προγράμματος. «Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο σύγκλισης, κανένα σημείο συνάντησης», είπε χαρακτηριστικά.