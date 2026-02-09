Τασούλας: Αν θέλετε να υπάρχει η Ελλάδα στο διηνεκές, μάθετε καλύτερα ελληνικά -Η επίκριση εναντίον του πανεπιστημίου Γέιλ

Η ελληνική γλώσσα ήταν ήδη ανεπτυγμένη και ολοκληρωμένη στους προ Χριστού αιώνες όταν σε όλη τη σημερινή Ευρώπη μιλιούνταν γλώσσες απλές, με στοιχειώδεις κανόνες και ελάχιστες λέξεις, είπε ο Κώστας Τασούλας στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση του υπουργείου Εξωτερικών στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέδειξε ευθέως την αλήθεια ότι η ελληνική γλώσσα επηρέασε καθοριστικά την ανάπτυξη των λεγόμενων «μεγάλων ευρωπαϊκών γλωσσών, όπως τις γνωρίζουμε σήμερα.

Συγκεκριμένα ο ΠτΔ, είπε: «Στους προ Χριστού αιώνες γλώσσες απλές, με στοιχειώδεις κανόνες και ελάχιστες λέξεις μονοσύλλαβες ή δισύλλαβες μιλιούνταν σε όλη τη σημερινή Ευρώπη. Την ίδια ακριβώς περίοδο η ελληνική γλώσσα, ήδη σμιλεμένη και τελειοποιημένη μέσα από μια χιλιετία και πλέον Μινωϊκού και Μυκηναϊκού πολιτισμού ταξίδεψε ως τις αποικίες, από την Οδησσό ως τις Συρακούσες και από τη Μασσαλία ως την Κυρήνη. Είναι αυτή η ελληνική γλώσσα που σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο ενεργοποίησε και αναδιαμόρφωσε τις τοπικές γλώσσες και διαλέκτους. Όχι μόνο λέξεις, όχι μόνο ρίζες, αλλά και θεμελιώδεις κανόνες μεταλαμπαδεύτηκαν στα πρώιμα λατινικά και από εκεί στα γαλλικά, στα ιταλικά, στα γερμανικά και στα αγγλικά.

Και συνέχισε: «Είναι λάθος λοιπόν να λέμε ότι η ελληνική μιλιέται από λίγους. Μόνο επιφανειακά και ακουστικά μιλιέται από λίγους. Δομικά και σε βάθος μιλιέται από όλους, παντού σε όλη τη Δύση.»

Στη συνέχεια, ο ΠτΔ επέκρινε την πασίγνωστη απόφαση του πανεπιστημίου Γέιλ:

«Όλα τα παραπάνω δείχνουν πόσο κοντόφθαλμες και εσφαλμένες είναι ορισμένες αποφάσεις, όπως εκείνη του Πανεπιστημίου Γέιλ προ ετών που κατήργησε την υποχρεωτικότητα της εκμάθησης αρχαίων ελληνικών ως προϋπόθεση για τις Κλασικές Σπουδές.»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Τασούλας είπε: «Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο Έλληνας σε βάθος την ελληνική. Κυρίως όμως γιατί μόνο μέσα από την πληρέστερη γνώση της γλώσσας ενεργοποιείται στον μέγιστο βαθμό η γνωστική και κριτική μας ικανότητα, όποιο κι αν είναι το αντικείμενο που ασχολούμαστε. Επομένως, αν πρέπει κάτι να κρατήσουμε από την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας είναι το εξής:

Αν θέλετε να γίνετε καλύτερος γιατρός, μάθετε καλύτερα ελληνικά.

Αν θέλετε να γίνετε καλύτερος μηχανικός, μάθετε καλύτερα ελληνικά.

Αν θέλετε να γίνετε καλύτερος μουσικός, μάθετε καλύτερα ελληνικά.

Κι αν θέλετε να υπάρχει η Ελλάδα στο διηνεκές, τότε ναι, μάθετε καλύτερα ελληνικά.»