ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για Α. Γεωργιάδη: Τα fake news είναι ενδεικτικά της πολιτικής του δειλίας

«Το άθλιο σόου που επιχείρησε να στήσει ο Α. Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο της Νίκαιας, με αποκορύφωμα τη στοχοποίηση του γιατρού Δ. Ζιαζιά, κατέληξε σε φιάσκο και σε διασυρμό για τον κατ’ όνομα υπουργό Υγείας», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Όπως αποδείχτηκε από το σχετικό ρεπορτάζ του MEGA Channel και της δημοσιογράφου, Αν. Γιάμαλη, το βίντεο που ο ίδιος ισχυριζόταν ότι κατέχει με τον γιατρό να τον χτυπά, υπάρχει μόνο στην αρρωστημένη φαντασία του», σημειώνει και προσθέτει:

«Προβοκάτορας, ψεύτης και τραμπούκος ο ‘Αδωνις Γεωργιάδης. Να τον χαίρεται ο κ. Μητσοτάκης που τον όρισε πέρα από Υπουργό Υγείας και αντιπρόεδρο της ΝΔ. Τα fake news είναι ενδεικτικά της πολιτικής του δειλίας αλλά και της ακροδεξιάς του τοποθέτησης. Ευτυχώς που υπάρχουν τα video γιατί δεν ξέρουμε που θα έφταναν τα ψέματα της ακροδεξιάς προπαγάνδας».

«Και ένα ακόμα ερώτημα… Ως προς τι το παραλήρημα εντός του νοσοκομείου που είδαμε λίγη ώρα αργότερα από τον Γεωργιάδη να απειλεί και να υβρίζει τον ίδιο γιατρό που δεν τον άγγιξε στην είσοδο του νοσοκομείου;», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.