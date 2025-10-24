MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Τζιτζικώστα – Αγγελούδη σήμερα στο δημαρχιακό μέγαρο Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, θα συναντηθεί σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.

Η συνάντησή τους είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 13:30 στο δημαρχιακό μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Απόστολος Τζιτζικώστας Στέλιος Αγγελούδης

